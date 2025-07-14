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Arabasıyla deniz uçtu: Balıkesir'de otomobilin tavanına oturup yardım bekledi

14.07.2025 - 10:44Güncellenme Tarihi:

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sahil yolunda denize uçan otomobilin sürücüsü sürücü, kendi imkanlarıyla içinden çıktığı aracının üzerine oturup yardım bekledi. O anlar cep telefonuyla görüntülenirken, sürücü çevredeki balıkçılar ile belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

1Arabasıyla deniz uçtu: Balıkesir'de otomobilin tavanına oturup yardım bekledi

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Atatürk Bulvarı’ndaki sahil yolunda meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 61 AIZ 617 plakalı otomobil, aydınlatma direğine çarpıp denize uçtu.

2Arabasıyla deniz uçtu: Balıkesir'de otomobilin tavanına oturup yardım bekledi

Sürücü, otomobilden kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Otomobilin üzerine çıkıp, oturan sürücü, yardım bekledi. Sürücünün yardım beklediği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

3Arabasıyla deniz uçtu: Balıkesir'de otomobilin tavanına oturup yardım bekledi

İhbarla bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Otomobil ise kısa sürede suya gömüldü.

4Arabasıyla deniz uçtu: Balıkesir'de otomobilin tavanına oturup yardım bekledi

Bu arada sürücü de çevredeki balıkçılar ile belediye ekipleri tarafından bota alınıp, karaya çıkarıldı.

5Arabasıyla deniz uçtu: Balıkesir'de otomobilin tavanına oturup yardım bekledi

Sürücünün sağlık durumun iyi olduğu bildirildi.

6Arabasıyla deniz uçtu: Balıkesir'de otomobilin tavanına oturup yardım bekledi

Otomobilin sudan çıkarılması için çalışma başlatıldı.

7Arabasıyla deniz uçtu: Balıkesir'de otomobilin tavanına oturup yardım bekledi