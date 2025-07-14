Arabasıyla deniz uçtu: Balıkesir'de otomobilin tavanına oturup yardım bekledi
14.07.2025 - 10:44Güncellenme Tarihi:
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sahil yolunda denize uçan otomobilin sürücüsü sürücü, kendi imkanlarıyla içinden çıktığı aracının üzerine oturup yardım bekledi. O anlar cep telefonuyla görüntülenirken, sürücü çevredeki balıkçılar ile belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.
1
Olay, dün saat 11.00 sıralarında Atatürk Bulvarı’ndaki sahil yolunda meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 61 AIZ 617 plakalı otomobil, aydınlatma direğine çarpıp denize uçtu.
2
Sürücü, otomobilden kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Otomobilin üzerine çıkıp, oturan sürücü, yardım bekledi. Sürücünün yardım beklediği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
3
İhbarla bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Otomobil ise kısa sürede suya gömüldü.
4
Bu arada sürücü de çevredeki balıkçılar ile belediye ekipleri tarafından bota alınıp, karaya çıkarıldı.
5
Sürücünün sağlık durumun iyi olduğu bildirildi.
6
Otomobilin sudan çıkarılması için çalışma başlatıldı.
7