Ara tatil kaldırılıyor mu? Anket yapıldı vatandaş cevap verdi! Bakan Tekin de son sözünü söyledi

7

Bunu sırasıyla ‘ailelerin birlikte zaman geçirmesini sağlıyor' (yüzde 16,7), ‘öğretmenlerin derse hazırlık sürecini olumlu etkiliyor' (yüzde 16,5) ve ‘öğrencilerin öğrenme isteği, dikkati ve okula yönelik motivasyonunu artırıyor" (yüzde 16,2) gerekçeleri izlendiğini ifade eden Türk Eğitim-Sen, bu nedenlerin ara tatillerin hem öğrenci, hem aile, hem de öğretmen boyutunda çok yönlü olumlu etkiler oluşturduğuna işaret ettiğini belirtti. Ayrıca ‘sosyal faaliyetlere yeterli zaman ayrılıyor' (yüzde 15,5) ve ‘okul dışı etkinliklerin öğrenme sürecini desteklemesi' (yüzde 13,9) gerekçeleri de belirtildi. ‘Diğer' nedenlerin ise yüzde 2,8 ile sınırlı kaldığı açıklandı.