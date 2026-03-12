APP plaka karışıklığı sona erdi! Cezalar iptal edildi: Değişiklik yapmanın cezası 4 bin TL

5

NE OLMUŞTU?



Trafik cezalarını artıran kanun 27 Şubat’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve tartışmaların en yoğun yaşandığı konulardan biri de plakalar olmuştu. Emniyet Genel Müdürlüğü, mühürlü olsa bile yetkilendirilmiş kurum TŞOF tarafından standartlara uygun olmayan plakaların geçerli olmadığını bildirmişti. Sürücüler ise bazı odaların fiyat farkı karşılığında daha kalın karakterli plaka sattığını öne sürüyor ve bunu belgeleyen paylaşımlar yapıyordu. İçişleri Bakanlığı’nın son açıklaması bir noktada TŞOF’un standarda uymayan plakalar bastığını doğrulamış oldu. TŞOF tarafından ise sürücülerin iddialarına karşılık halen resmi bir açıklama yapılmadı.