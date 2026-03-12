APP plaka karışıklığı sona erdi! Cezalar iptal edildi: Değişiklik yapmanın cezası 4 bin TL
APP plakalarında uygulanan cezalar İçişleri Bakanlığı'nın devreye girmesiyle çözüme kavuştu ve 27 Şubat’tan itibaren kesilen cezaların iptal edildiği duyuruldu. Tartışmaların odağındaki kurum TŞOF tarafından basılan ve mühürlenerek vatandaşlara verilen plakalar, standartlar dışında dahi olsa cezai işleme konu edilmeyecek. Bunun dışındaki plakalar için ise ceza var.
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) tarafından ilave ücret alınarak daha kalın fontla basılan mühürlü plakalara ceza uygulanması kararı, sürücülerden gelen tepkiler doğrultusunda İçişleri Bakanlığı tarafından iptal edildi. Buna göre, yetkilendirilmiş kuruluş olan TŞOF tarafından basılan ve mühürlenerek vatandaşlara verilen plakalar, kanunda belirtilen standartlar dışında dahi olsa cezai işleme konu edilmeyecek.
PARA CEZALARI İPTAL
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla APP (standart dışı) plaka denetimleri kapsamında 27 Şubat’tan itibaren kesilen idari para cezaları iptal edildi. Plaka değişim işlemleri sırasında yoğunluk ve kuyruk oluşması üzerine İçişleri Bakanı Çiftçi’nin talimatları doğrultusunda denetimler 1 Nisan 2026’ya kadar rehberlik ve bilgilendirme çalışması şeklinde gerçekleştirilecek.
SÜRÜCÜ DEĞİŞİKLİK YAPARSA 4 BİN TL
TŞOF tarafından basılan ve mühürlenerek vatandaşlara verilen plakalar, kanunda belirtilen standartlar dışında dahi olsa cezai işleme konu edilmeyecek. Sadece vatandaşın yetkili kuruluş tarafından basılan ve mühürlenen plakayı aldıktan sonra plaka üzerinde ekleme veya değişiklik yapması durumunda 4 bin lira idari para cezası uygulanacak.
YETKİSİZ PLAKAYA 140 BİN TL CEZA
Yetkili kuruluş olan TŞOF dışında yetkisiz şekilde plaka basan yerlerden alınan gayriresmi, sahte plakaları araçlarında kullananlar için ise 140 bin lira idari para cezası uygulanmasına devam edilecek. Yetkililer bunun da kanunun açık amacı olan başta uyuşturucu, göçmen kaçakçılığı ve terör gibi suçlarla mücadele kapsamında kamu düzeninin sağlanması ve vatandaşın güvenliğinin temini açısından önemli bir gereklilik olduğunu belirtti.
NE OLMUŞTU?
Trafik cezalarını artıran kanun 27 Şubat’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve tartışmaların en yoğun yaşandığı konulardan biri de plakalar olmuştu. Emniyet Genel Müdürlüğü, mühürlü olsa bile yetkilendirilmiş kurum TŞOF tarafından standartlara uygun olmayan plakaların geçerli olmadığını bildirmişti. Sürücüler ise bazı odaların fiyat farkı karşılığında daha kalın karakterli plaka sattığını öne sürüyor ve bunu belgeleyen paylaşımlar yapıyordu. İçişleri Bakanlığı’nın son açıklaması bir noktada TŞOF’un standarda uymayan plakalar bastığını doğrulamış oldu. TŞOF tarafından ise sürücülerin iddialarına karşılık halen resmi bir açıklama yapılmadı.