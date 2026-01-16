Antalya'dan tüm Avrupa'ya gönderiliyor! Hollanda, Almanya ve İngiltere sıraya girdi

5

Kadın iş gücünün öneminden bahseden Çandır, “Çiçek sektörü özellikle kadın çalışanların yoğun olduğu bir sektör. Tarım genel olarak kadın iş gücünü harekete geçiren, emeklerini değerlendiren çok önemli bir alan. Kadınlar çiçek üretirken duygularını da işin içine katıyor. Kadın elinin değdiği her alanda olduğu gibi, çiçeklerimiz de bu sayede çok daha kaliteli ve özenli hale geliyor. Süs bitkileri sektörü aslında imalat sektörüne benzer yapıda. İmalat sektörüne uygulanan yüzde 5'lik sigorta prim teşvikinin süs bitkileri sektörüne, hatta genel olarak tarıma da uygulanması, maliyet baskısı altında olan sektörümüzü önemli ölçüde rahatlatacaktır" dedi.