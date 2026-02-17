Antalya'da sadece Ramazan'da üretiliyor: Tüm gün tok tutuyor! İftarda sıraya giriliyor

2





Sadece Bir Çörek Değil, Bir Şifa Kaynağı



Bağaçayı markette satılan herhangi bir çörekle karıştırmak büyük bir hata olur. Onu özel kılan, içindeki her bir malzemenin ustalıkla seçilmesidir.



Nohut Mayası: Bağaçanın o kendine has dokusunun sırrı, günlerce bekletilerek hazırlanan doğal nohut mayasında saklıdır.



Tahin ve Tereyağı: Akdeniz mutfağının vazgeçilmezi tahin, bağaçaya hem lezzet hem de uzun süre tok tutma özelliği kazandırır.



Damla Sakızı ve Tarçın: Bu ikili, fırından çıkan sıcak bağaçanın tüm sokağa yayılan o meşhur kokusunun mimarıdır.