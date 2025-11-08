Antalya'da müteahhit binayı tamamlamayınca kaba inşaata yerleştiler: 6 kardeş çalışan ustaları da kovdu!

6

Sözleşmelerin noter huzurunda yapıldığını söyleyen Mustafa Bektaş, "14- 15 aydır bu işgalden dolayı sorun yaşıyorum. Kendilerini çıkaramıyoruz. Polisten, belediyeden, adli makamlardan yardım talep ettim ancak sonuç alamadım. Dava devam ediyor, ne zaman sonuçlanacağı belli değil. Burada arsa sahibi olarak 7 hisse var. Arsa sahipleri ile yüzde 50 oranında anlaştık. 15'inci dairenin parasını 'Bizim borçlarımız var. Yarı hisse karşılığında borçları ödeyelim' diyerek benden para istediler. Ben de buna istinaden borçlarını ödedim" dedi.