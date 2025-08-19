Antalya'da muhtar kendi kafesiyle kurtardı! Kuraklığa çare buldu

4

Mahalle Muhtarı Hüseyin İnce, "Mahallemizde daha önce inşaattan kalan bir göletten oluşmuş. Aşırı sıcaklıktan dolayı kuruyup su birikintisi kaldı. Baktık ki suyun içinde balıklar var. Bizde kafes yaptık, kova aldık. Balıkları kurtardık. Temiz suyla buluşturduk. Bizim için bir canlıyı kurtarmak çok büyük bir mutluluk " diye konuştu.