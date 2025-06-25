Antalya'da milyonluk nöbet! Güneş batınca başlıyor, sabaha kadar sürüyor
Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen 15 bine yakın el dokuması halı ve kilim, restore edilip mikroplardan arındırılmak üzere Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki buğday tarlalarına seriliyor. Arazi sahipleri, tarlaya serilen serilen milyonluk halıları hırsızlık, yağmur ve yabani hayvanların zarar vermesine karşı korumak için sabahlara kadar nöbet tutuyor.
İHA
• 25 Haziran 2025 - 16:09 • Son Güncelleme:
İHA
• 25 Haziran 2025 - 16:09 • Son Güncelleme: