Antalya'da köylüler dağdan topluyor! Kendiliğinden yetişiyor: Pazarda 1000 liraya satılıyor

02.09.2025 - 14:42

Antalya'da köylülerin dağdan toplayıp 1000 liraya sattığı söyleniyor. Doğada kendiliğinden yetiştiği için maliyeti olmayan bitki yılın belirli aylarında yetişiyor.

Antalya'da dağdan topladıkları yabani kuşkonmazlar pazarda gelir kapısı oluyorç

Akdeniz ve Ege mutfağında sıkça kullanılan vitamin ve mineral kaynağı yabani kuşkonmazı toplamak için sabahın erken saatlerinden itibaren ilçedeki dağların yüksek kesimlerine çıkıyor.

Ağaçların altında bulunan yabani kuşkonmazları toplayanlar, ardından semt pazarlarında satışını gerçekleştiriyor.

Yılın sadece bu aylarında yetişen yabani kuşkonmazlar, vatandaşlardan rağbet görüyor.

Kuşkonmaz toplayan Eşref Kocaer, ürünü bulmanın meşakkatli olduğunu belirtti. Ürüne yörede "dildiren" adını verdiklerini ifade eden Kocaer, "Doğada yetiştiği için tamamen organik. Evimizde sıklıkla tüketiyoruz. Büyük bir demet yabani kuşkonmaz, pazarda 1000 liraya satılıyor." dedi.

Serpil Demirci de yabani kuşkonmazın özellikle soğan ve yumurtayla yapıldığında çok lezzetli olduğunu söyledi.