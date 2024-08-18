Antalya'da emekli olduktan sonra hobi olarak başladı! Atalarının 600 yıllık geleneğini sürdürüyor

Bundan da sucuk ve pekmez yaparız. Müşterisi her zaman hazırdır. Burada eskiden bağcılık çok meşhurdu. Zamanla Ormanalıların bir çoğu İstanbul ve Antalya'ya göç etmiş gitmiş. Eskiden herkes bağında otururdu, bağ bozumuna kadar üzümleri beklerdi. Kuşlardan korurdu. Fakat şu anda eski bağcılık yok. Ben şu anda bağımda bulunan üzüm teveklerinin üzerine naylon çektim. Kuştan, yağmurdan, çiğden etkileniyor. Çareyi bunda buldum. Yoksa üzümler ince kabuklu olduğu için kuşların hakkından gelemiyorsun. Bunlara çocuk bakar gibi bakıyorum” diye konuştu.