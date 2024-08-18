Antalya'da emekli olduktan sonra hobi olarak başladı! Atalarının 600 yıllık geleneğini sürdürüyor

“Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur”
Şevket Kocakulak, "Ormana'da bağcılık ebelerimizden, dedelerimizin 500-600 yıl öncesinden gelen bir gelenektir. En meşhuru dimrit üzümüdür. Bu bölgeye has bir üzümdür. Dedelerimiz asırlar önce Bursa, İzmir taraflarına gittiklerinde bunların aşılarını getirmişler ve ekmişler. İnce kabuklu ve çok lezzetlidir. Sulu ve tatlıdır. Yemesi çok güzel ve lezzetlidir. Areli üzümü yemek için, dimrit üzümü ise sulu ve pekmez içindir. Yine Antalya'nın mor üzümü de ormanada meşhurdur. Buda atalarımızdan kalmadır. Ben bağcılığa 15 yıl önce başladım.