Antalya'da dehşet! Gelen ihbar korkunç cinayeti ortaya çıkardı! Uçurumdan atıldı

13.10.2025 - 16:58Güncellenme Tarihi:

Kaynak : Alkın BİRİCİK/ALANYA (Antalya), (DHA)

Antalya’nın Alanya ilçesinde çıkan kavgada bıçaklandığı ve ardından uçurumdan atıldığı iddia edilen 32 yaşındaki Yusuf Koçak’ın cansız bedeni, ihbar üzerine polis ekipleri tarafından bulundu. Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldüğü ihbarı yapılan Yusuf Koçak'ın (32) uçurumda cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 11 Ekim'de sabaha karşı, Hacımehmetli Mahallesi Akçakıllık mevkisinde, bir kişinin çıkan kavgada öldürüldükten sonra cesedinin uçurumdan atıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada polis ekipleri dün 7 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ifadeleri ve yer göstermesi doğrultusunda, Paşaköy Mahallesi yakınlarındaki uçurumda Yusuf Koçak'ın bıçaklanmış halde cansız bedenine ulaştı. Polisin saatler süren çalışmasıyla uçurumdan çıkarılan Yusuf Koçak'ın cenazesi, incelemenin ardından Alanya Belediye Morgu'na konuldu. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Yusuf Koçak'ın cenazesi, toprağa verildi.

Şüpheliler, polis merkezindeki ifadelerinin ardından bugün öğle saatlerinde geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Alanya Adliyesi'ne getirildi. Olayla ilgili soruşturmanın geniş kapsamlı sürdürüldüğü öğrenildi.