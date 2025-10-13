Antalya'da dehşet! Gelen ihbar korkunç cinayeti ortaya çıkardı! Uçurumdan atıldı

3

Şüphelilerin ifadeleri ve yer göstermesi doğrultusunda, Paşaköy Mahallesi yakınlarındaki uçurumda Yusuf Koçak'ın bıçaklanmış halde cansız bedenine ulaştı. Polisin saatler süren çalışmasıyla uçurumdan çıkarılan Yusuf Koçak'ın cenazesi, incelemenin ardından Alanya Belediye Morgu'na konuldu. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Yusuf Koçak'ın cenazesi, toprağa verildi.