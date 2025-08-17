Antalya'da 100 bine yakın eser taşınıyor: 'Yorgun Herakles'e özel paketleme

1

Antalya'da 1972 yılında açılan ve depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkımına karar verilen, yerine de yeni müze projesi hazırlanan Antalya Arkeoloji Müzesi'nde tarihi eserlerin paketlenme işlemi sürüyor. Kentte birçok sivil toplum örgütünün müze alanı ile birleşik olan Karayolları'na ait alanın da müze alanına dahil edilmesi ve mevcut binanın tamamen yıkılmak yerine kısmen korunarak yeni projenin uygulanması yönünde talepte bulunurken, bazı kesimler müze binasının yıkımına tamamen karşı çıkıyor.