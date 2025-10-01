Antalya Kumköy'de 70 yıllık tapu gizemi: Bu köyün tamamı, tek bir ev hariç birbirine hissedar!

8

1952 yılında Ankara'dan gelen tapu yetkilileri köy halkına diyor ki, 'Biz burayı tapulaştıracağız, size tapu vereceğiz.' Köy halkı da geliyor kahvehaneye toplanıyor ama kimse tapu yaptırmak istemiyor. Çünkü, 'Biz buraya tapu yaptırırsak vergi çıkacak, bizim vergi verecek paramız yok' diyor. Buranın sahibi olan Recep dede de oradan gelenlere çok iyi davranıyor, yediriyor, içiriyor, onlara çok iyi davrandığı için de tapu kadastroda çalışan arkadaşlar bir jest yapıp 5 dönüme yakın ev ve kahvenin olduğu araziyi müstakil tapu yapıyor. Bugün geldiğimiz noktada Kumköy'de tek şahsiyet tapulu yer burası. Diğerleri hisse tapulu. Burayı özel kılan şey de Kumköy'de ilk defa tapuyu alan yer olması. Kumköy Antalya'nın en nadide sahiline sahip, bakir ormanlık alana sahip bir bölge" dedi.