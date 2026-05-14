Antalya Hava Durumu 14 Mayıs 2026: Bugün Sağanak Yağış Etkili! 5 Günlük Tahmin Açıklandı
Antalya hava durumu bugün kent genelinde değişken ve yer yer riskli bir tablo ortaya koyuyor. Meteoroloji verilerine göre turizm cenneti Antalya’da gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Özellikle öğle saatlerinden sonra kuvvetini artırması beklenen yağışlar nedeniyle vatandaşların dikkatli olması gerekiyor. İşte Antalya'nın bugün ve önümüzdeki 5 günlük hava durumu tahminleri...
ANTALYA’DA BUGÜN HAVA DURUMU (14 MAYIS 2026)
Meteoroloji tahminlerine göre Antalya bugün hava durumu gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Sabah saatlerinde daha parçalı bulutlu başlayan hava, öğle saatlerinden itibaren yağışlı sisteme giriyor.
Gün içinde sıcaklık en yüksek 22 derece, gece saatlerinde ise 18 derece civarında seyredecek. Nem oranının yükselmesiyle birlikte hissedilen sıcaklık değişkenlik gösterecek.
Antalya bugün hava durumu detayları:
Hava durumu: Gök gürültülü sağanak yağışlı
En yüksek sıcaklık: 22°C
En düşük sıcaklık: 18°C
Rüzgar: Yer yer kuvvetli
Risk: Ani yağış, su baskını, yıldırım
Özellikle Antalya’nın iç kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu nedenle hem vatandaşların hem de turistlerin güncel hava durumunu takip ederek plan yapması öneriliyor.
ANTALYA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
Antalya’da bugün etkili olan yağışlı hava kısa süreli olacak. Hafta sonuna doğru yağış sisteminin bölgeyi terk etmesiyle birlikte güneşli ve daha sıcak bir hava yeniden etkisini gösterecek.
Antalya 5 günlük hava durumu tahmini şöyle:
15 Mayıs Cuma: Parçalı bulutlu – 24°C / 16°C
16 Mayıs Cumartesi: Az bulutlu – 25°C / 18°C
17 Mayıs Pazar: Az bulutlu – 23°C / 18°C
18 Mayıs Pazartesi: Parçalı bulutlu – 27°C / 19°C
Tahminlere göre Antalya’da sıcaklıklar kademeli olarak artacak ve hafta sonu itibarıyla yaz havası yeniden hissedilmeye başlanacak.
METEOROLOJİDEN ANTALYA İÇİN UYARI
Uzmanlar, Antalya hava durumu kapsamında özellikle bugün için dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.
Ani sel ve su baskınlarına karşı tedbir alınmalıYıldırım riski nedeniyle açık alanlardan uzak durulmalıSürücüler yağış anında görüş mesafesine dikkat etmeliAntalya anlık hava durumu değişkenlik gösterebileceği için gün içinde gelişmeler yakından takip edilmeli.
ANTALYA’DA HAVA NE ZAMAN DÜZELECEK?
Bugünkü yağışların ardından Antalya’da hava hızla toparlanıyor. Meteorolojiye göre:
Hafta sonu güneşli ve açık hava hakim olacakSıcaklıklar 25 derece ve üzerine çıkacakYağış ihtimali önemli ölçüde azalacak