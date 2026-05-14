Antalya Hava Durumu 14 Mayıs 2026: Bugün Sağanak Yağış Etkili! 5 Günlük Tahmin Açıklandı

ANTALYA’DA BUGÜN HAVA DURUMU (14 MAYIS 2026)



Meteoroloji tahminlerine göre Antalya bugün hava durumu gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Sabah saatlerinde daha parçalı bulutlu başlayan hava, öğle saatlerinden itibaren yağışlı sisteme giriyor.



Gün içinde sıcaklık en yüksek 22 derece, gece saatlerinde ise 18 derece civarında seyredecek. Nem oranının yükselmesiyle birlikte hissedilen sıcaklık değişkenlik gösterecek.



Antalya bugün hava durumu detayları:



Hava durumu: Gök gürültülü sağanak yağışlı

En yüksek sıcaklık: 22°C

En düşük sıcaklık: 18°C

Rüzgar: Yer yer kuvvetli

Risk: Ani yağış, su baskını, yıldırım



Özellikle Antalya’nın iç kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu nedenle hem vatandaşların hem de turistlerin güncel hava durumunu takip ederek plan yapması öneriliyor.