Anonslar kalktı! Yomra'da artık ölüm haberleri mesaj olarak gelecek

Yeni uygulama hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, uzun süreli anonsların anlaşılmadığı üzerine şikayetler aldıklarını ifade ederek, “Bu sadece Türkiye’de cenaze anonsu yapmayan tek ilçe Yomra değil. Yüzlerce ilçede cenaze anonsu yapılmayan çok ilçe var. İlçemiz artık bir turizm ilçesidir. Yazları 100 bini aşkın bir nüfusu oluyor. Kışları yaşayan yaklaşık 25-30 bin kişi Yomralı değil. Her sabah kalktıklarında 3-5 tane cenaze anonsu ile karşılaşmış olmaktan da çok memnun olmuyorlar. Birçoğu, ‘Hastamız, çocuğumuz var’, ‘30 dakika boyunca süren anonslar oluyor. Duyamadık, anlayamadık’ diyorlar. 5 cenazeyi 2 kez tekrarlasanız 10 anons oluyor. Biz de bunun üzerine araştırma yaptık. Bazıları sosyal medya hesaplarından duyuruyor. Bazısı mesajla iletiyor. Bizim ilçemizde yaşayanlara göre en uygunu mesaj göndermektir” diye konuştu.