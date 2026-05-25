Annesinin Mersin'de verdiği ilan sonu oldu: Sakarya'da cesedi bulundu

25.05.2026 - 07:06

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde bir tabiat parkındaki gölette kadın cesedi bulundu. Boğularak hayatını kaybeden 25 yaşındaki kadının Mersin'de kayıp olarak arandığı ortaya çıktı.

Olay, Arifiye ilçesi Karaabdiler Mahallesi’nde yer alan tabiat parkında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, park içerisindeki gölet yüzeyinde hareketsiz halde duran bir kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sudan çıkartılan genç kadının boğulma sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerince gölet çevresinde yapılan araştırmalarda, kıyıda hayatını kaybeden kadına ait olduğu değerlendirilen bir çanta bulundu. Çantada yapılan inceleme sonucu cesedin 25 yaşındaki Rukiye Görgin'e ait olduğu belirlendi. Genç kadının annesi Ş.G.'nin 24 Mayıs'ta Mersin'in Tarsus ilçesindeki Yeniköy Polis Merkezi Amirliğine kızı izin kayıp müracaatında bulunduğu tespit edildi.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.