Annesini canlı yayında kullanıp para topluyor! TikTok'ta yürek sızlatan yaşlı istismarı
TikTok adlı platformda annesini kullanarak para toplayan genç kadına soruşturma açıldı. İstanbul'dan canlı yayın yapan Zeynep Zer isimli kadın annesini 1 aydır aynı aynı kıyafet giydiriyor.
İstanbul'da TikTok üzerinden canlı yayınlar yapan Zeynep Zer (24), demans hastası annesi Efruz Zer'e (55) pizza alacağını ve elektrik faturası için para gerektiğini söyleyerek takipçilerinden jeton istedi.
Görüntülerin yayılmasının ardından çok sayıda vatandaş, yaşlı kadının durumu hakkında yetkililere ihbarda bulundu.
Bunun üzerine canlı yayın sırasında eve giden polisler ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri inceleme yaptı.
İddialara göre, uzun süre ayakta ve bitkin halde yayında tutulan demans hastası kadın, bir aydır aynı kıyafetlerle yayına çıkarıldı. Beslenme ve diğer ihtiyaçlarının giderilmesi de ihmal edildi.
Görüntüler, sosyal medyada "yaşlı istismarı" tartışmalarını da beraberinde getirdi. Yaşlı kadının sürekli başını kaşımasına tepki gösteren sosyal medya kullanıcısı Mübeyla Ergelen; "Anlamıştım o anacığın demans olduğunu. Çünkü bu eziyete bu kadar tepkisiz kalmak ancak demans olunursa mümkün. Umarım anasına çektirdiğini yaşamadan ölmez" yorumunda bulundu.