Annesini canlı yayında kullanıp para topluyor! TikTok'ta yürek sızlatan yaşlı istismarı

İstanbul'da TikTok üzerinden canlı yayınlar yapan Zeynep Zer (24), demans hastası annesi Efruz Zer'e (55) pizza alacağını ve elektrik faturası için para gerektiğini söyleyerek takipçilerinden jeton istedi.



Görüntülerin yayılmasının ardından çok sayıda vatandaş, yaşlı kadının durumu hakkında yetkililere ihbarda bulundu.



Bunun üzerine canlı yayın sırasında eve giden polisler ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri inceleme yaptı.