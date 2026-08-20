Ankaralı ustanın acı itirafı: Böyle giderse bu meslek biter!

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"Elyaf yorganlar bizim yün yorganlar gibi sağlıklı değildir"Yavuz, fabrikasyon yorganların piyasada daha fazla tercih edilmesinden dolayı yorgan siparişlerinin azaldığını söyleyerek, "Eskisi kadar yorgan siparişi alamıyoruz, günden güne azalıyor. Bu da elyaf yorganların piyasaya çıkmasından ve gençlerin elyaf yorganı tercih etmesinden oldu. Ama elyaf yorganlar bizim yün yorganlar gibi sağlıklı değildir. Fabrikasyon yorganlar bizi kötü etkiledi" dedi.



"Markalı olan elyaf yorganlar marka sattığı için onlar bizimkilerden daha pahalıdır"Yün yorganların uzun yıllar kullanılabilmesi nedeniyle fiyatlarının uygun olduğunu belirten Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Aslında yorganlarımız pahalı değildir. Çünkü bu yorgan en az 15-20 yıl kullanılabilir. Elyaf yorganlara göre bizim yorganlarımız biraz pahalı geliyor ama markalı olan elyaf yorganlar marka sattığı için onlar bizimkilerden daha pahalıdır. Bunu düşünürseniz pahalı değil. Vatandaşlar ucuz olduğu için hazır elyaf yorganları tercih ediyor. Bu mesleğin unutulmaması için vatandaşlarımızın yorgan yaptırmaya gelmesi lazım. Yorgan sağlık, sıhhattir diyecek, gelecek ki biz de ayakta kalacağız. Böyle giderse bu meslek bitecektir."