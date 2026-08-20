Ankaralı ustanın acı itirafı: Böyle giderse bu meslek biter!
Ankara'da üç kuşaktır yorgancılık yapan Hüsamettin Yavuz, fabrikasyon yorganların yaygınlaşması ve gençlerin mesleğe ilgi göstermemesi nedeniyle yorgancılık mesleğinin unutulmaya yüz tuttuğunu söyledi.
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Bir zamanlar çeyizlerin vazgeçilmezi işlemeli el emeği göz nuru yorganlar, yerini fabrikasyon ve hafif yorganlara bıraktı. Ankara'da üç kuşaktır yorgancılık yapan Hüsamettin Yavuz, kaybolmaya yüz tutmuş yorgancılık mesleğini ayakta tutmaya çalışıyor. Kendisinin yorgancılık mesleğindeki son çırak olduğunu belirten Yavuz, bir dönem düğün çeyizlerinin vazgeçilmezi olan yorganların günümüzde fabrikasyon ürünlerin yaygınlaşmasıyla eski rağbetini kaybettiğini ifade etti.
"Çocukken bizim memleketin ekseriyeti yorgancıydı"br>
Üç kuşaktır yorgancılık mesleğini yaptıklarını aktaran Yavuz, "48-49 yıldır bu mesleğin içindeyim. Üç kuşaktır bu mesleği yapıyoruz. İlkokulu bitirdikten sonra babama 'Ben yorgancı olacağım' dedim, mesleğe böyle başladım. Ben çocukken bizim memleketin ekseriyeti yorgancıydı. Bu meslekte depo işi zordur. Çünkü depoda yünün veya pamuğun ayıklanması lazım, bu da zordur. Bu meslek iğneyle kuyu kazmak gibidir" dedi.
"40 yıldır 'Çırak alıyor musunuz?' diye soran hiç görmedim"
Yavuz, gençlerin yorgancılık mesleğine ilgi göstermemesi nedeniyle çırak yetişmediğini belirterek, "Ben 40 senedir 'Çırak alıyor musunuz?' diye soran hiç görmedim. Göçmenler gelip, 'Eleman arıyor musun?' diye soruyorlar ama onlar da meslek için değil, para için soruyorlar. Çırak olarak yetişen çocuklarımız yok. Üç tane oğlum var, üçü de dükkana gelmez" diye konuştu.
"Gençler yünle uğraşamıyor, onlar için makine işi yorganlar daha kolay geliyor"
Yün yorganların temizliği ve kullanımının zahmetli olması nedeniyle gençler tarafından fazla tercih edilmediğini vurgulayan Yavuz, "Gençler bu işe biraz soğuk bakıyorlar. Yünün, pamuğun temizlenmesini biraz zahmetli görüyorlar. Ama bizim kuşaktan kadınlar yünün sağlıklı olduğunu bildiği için yünle uğraşıyorlar. Gençler yünle uğraşamıyor, onlar için makine işi yorganlar daha kolay geliyor. Bizim yün yorganlarımız, pamuk yorganlarımız sağlıklıdır, elyaf yorganlar gibi değildir" şeklinde konuştu.
"Elyaf yorganlar bizim yün yorganlar gibi sağlıklı değildir"Yavuz, fabrikasyon yorganların piyasada daha fazla tercih edilmesinden dolayı yorgan siparişlerinin azaldığını söyleyerek, "Eskisi kadar yorgan siparişi alamıyoruz, günden güne azalıyor. Bu da elyaf yorganların piyasaya çıkmasından ve gençlerin elyaf yorganı tercih etmesinden oldu. Ama elyaf yorganlar bizim yün yorganlar gibi sağlıklı değildir. Fabrikasyon yorganlar bizi kötü etkiledi" dedi.
"Markalı olan elyaf yorganlar marka sattığı için onlar bizimkilerden daha pahalıdır"Yün yorganların uzun yıllar kullanılabilmesi nedeniyle fiyatlarının uygun olduğunu belirten Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Aslında yorganlarımız pahalı değildir. Çünkü bu yorgan en az 15-20 yıl kullanılabilir. Elyaf yorganlara göre bizim yorganlarımız biraz pahalı geliyor ama markalı olan elyaf yorganlar marka sattığı için onlar bizimkilerden daha pahalıdır. Bunu düşünürseniz pahalı değil. Vatandaşlar ucuz olduğu için hazır elyaf yorganları tercih ediyor. Bu mesleğin unutulmaması için vatandaşlarımızın yorgan yaptırmaya gelmesi lazım. Yorgan sağlık, sıhhattir diyecek, gelecek ki biz de ayakta kalacağız. Böyle giderse bu meslek bitecektir."