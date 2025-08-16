Ankara'dan konuşma engellilere umut veren buluş: İşaret dilini anında çeviren akıllı eldiven geliştirildi!

5

Altınsel, konuşma engelli bireylerin çoğunun aynı zamanda işitme engelli olduklarını belirterek, "O yüzden eldiven hem yazıyor, hem de konuşuyor. Sizin sesinizi yazıya çeviriyor, benim el hareketlerimi de sese çeviriyor. Bu projenin ergonomik olması çok önemli. Çünkü günlük yaşantıda kullanılacak, sürekli insanların ellerinde olacak. Onun için olabildiğince hafif malzemeler kullanmaya çalıştık. Eldivende çok rahat nefes alabilir eller. Eldiveni kullanmadıkları zaman yanında bir açma kapama tuşu var. Oradan kapatmaları gerekiyor. El herhangi bir şekilde sallandığında o anda veriler alıyor. O verilerle tahmin yürütüp bir ses çıkarabilir. O yüzden kullanılmadığında kapatılması gerekiyor. Onun dışında da kullanıcıların yanlarında powerbank gibi bir batarya taşımaları gerekiyor" diye konuştu.



Öğrencilerden Naz Gökoğuz ise daha fazla kelime ve kelime kalıpları ekleyip, projeyi geliştireceklerini de söyledi.