Ankara'dan Giresun'a taksiyle gidip rekor bir ücret ödedi! Sebebini açıkladı; 8 saniyelik bir zevk

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Taksi yolculuğunun haber olmasının kendisini de şaşırttığını ifade eden Günaydın, "Yaklaşık 28 bin 500 liraya mal olan bu yolculuğun ardından medyada taksici arkadaşın haberlerini görünce ben de şaşırdım. Gittiğim birçok yerde bu konu konuşuluyordu.



'Taksiyle Giresun'a gelen kişi benim' dediğimde inanmayanlar oldu. Hatta yanımda, benim olduğumu bilmeden konuyla ilgili espriler yapanlara bile rastladım. Ama taksici arkadaşın Giresun hakkında söylediği güzel sözler her şeye değdi" ifadelerini kullandı.



Yaklaşık 28 bin 500 liralık taksi yolculuğunun ardından Artvin'de düzenlenen organizasyona katılan Günaydın, yalnızca 8 saniye süren jumping atlayışı ile aylar öncesinden planladığı adrenalin heyecanını yaşadığını söyledi.