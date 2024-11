'BİZ AŞAĞI İNDİĞİMİZDE 2 METRE İLERİDEYDİ ŞU ANDA SIFIR'

Gece herkesin dışarıda kaldığını ifade eden Yağcıoğlu, “Tedirginim, her an bir yıkılma riski olduğunu düşünüyorum. Sürekli kayıyor. Biz aşağıya indiğimizde 2 metre ilerideydi şu an da sıfır. Binaya doğru kayıyor gidiyor. Canımız tehlikede. İstinat duvarsız buraya bina dikmenin mutlaka bir düşüncesi vardır. Bir an önce bunun çözüme kavuşmasını istiyoruz. Sesi duyuyorsunuz, kaymaya devam ediyor” şeklinde konuştu.