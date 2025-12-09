Ankara'da takıntılı eski sevgili dehşeti! 'Sürekli uzaklaştırma kararı aldırdık'

5

Uzaklaştırma aldı, 2 yıldır uzaklaştırmaları devam ediyor. Sürekli uzaklaştırma kararı aldırdık. Sürekli takip ediyormuş. En sonunda tek yakalamış. Onun neler çektiğini ben biliyorum, kimse bilmez. Sabah pusuya yatmış. Orada bıçağı almış eline. Boynuna gelmiş. Çok çığlık atılmış ama saniyelik, dakikalık gitti. Her yeri kesik bir şekilde yatıyor. Düzelir mi çıkar mı bilmiyoruz. Rabb'imden umut kesilmez" diye konuştu.