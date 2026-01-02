Ankara'da emekli öğretmen her yolu denedi! Sadece 1 tane dikti, 700 tane çıktı: Kilosu 500 lira

2

Menekşe, basın mensuplarına, hünnap meyvesinin hem sağlık hem de ekonomik açıdan önemli bir ürün olduğunu söyledi.



Hünnabın ekonomik değerinin yüksek olduğunu ifade eden Menekşe, şunları kaydetti:



"Burası kimsenin değer vermediği bir yerdi. Ben de bu alanı değerlendirdim. Dikimi sık yaptım. Böylece daha fazla fidan elde ettim. Her yıl kuruyan fidanları yeniliyorum. Amacım sadece üretim yapmak değil, aynı zamanda üretimde örnek olmak. Bu çalışmayı bir kazançtan ziyade ülkeye katkı olarak görüyorum. Belki bugün değil ama yarın bu işi biri devam ettirecek. Çocuklarım yapmazsa, gönül veren biri gelir ve bu emeği sürdürür. Önemli olan bu toprağın işlenmesi."