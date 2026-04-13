Ankara'da 13 yaşında yurt dışından davet aldı: Ustalara taş çıkartıyor
Ankara’da yaşayan 13 yaşındaki Çınar Aydos, küçük yaşta başladığı berberlikte aldığı eğitimler ve yurt dışından gelen davetlerle kendini geliştirerek dünya markası olmayı hedefliyor.
Ankara’da yaşayan 13 yaşındaki Çınar Aydos, berberlik alanındaki yeteneğiyle dikkat çekiyor. Baba mesleği olan berberlikte küçük yaşlardan itibaren eğitim alan Aydos, kendini geliştirerek mesleğinde ilerlemeyi ve uluslararası alanda tanınan bir isim olmayı hedefliyor.
"5 yaşında babama berber olacağımı söylemiştim. Babam, amcam ve abim hepsi arkamda durdu. Çeşitli hocalardan eğitim aldım ve şu anda yurt dışına çağrılıyorum. Eğitimler için yurt dışına da gideceğim. Bu meslek üzerinde bir numara olmayı hedefliyorum. Dünyada herkesin beni tanısınlar istiyorum. Güzel bir dükkan açıp, dünya markası olmak istiyorum. 13 Yaşında olduğumdan dolayı müşteriler ilk görünce biraz tedirgin oluyorlar ama tıraş bitince tıraşlarını beğeniyorlar. Ben de kendimden gurur duyuyorum. 13 Yaşında bu mesleği yaptığım için benim gibi diğer çocuklara da örnek olmak istiyorum. Bence herkes hayallerinin peşinden koşmalı" dedi.
Geleceğin gençlere bağlı olduğunu ifade eden Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara, "Geleceğimizin gençleri, çıraklarımız, bizler için çok önemli. Çünkü bizim geleceğimiz onlara bağlı. Çınar kardeşimiz 13 yaşında meslek hayatına başlamış ve çok güzel işler çıkarıyor. Mesleğinde geleceği için gerçekten önemli bir adım atıyor, bu da bizi mutlu ediyor. Çünkü gençlerimizin yapmış oldukları her güzel hizmet bizim geleceğimize daha da ışık tutuyor. Ben onun için sevgili Çınar kardeşim canı gönülden kutluyorum. Sevgili kardeşimize inanıyorum ki gelecekte mesleği daha iyi yerlere taşımak adına güzel yerlerde olacak" diye konuştu.