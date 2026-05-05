Ankara metro seferlerinde son dakika gelişmesi! Ankara metro seferleri durduruldu mu? Resmi açıklama geldi

EGO'DAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!



Ankara Elektrik, Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi (EGO) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;



'Değerli Vatandaşlarımız,



MTA İstasyonu’nda gerçekleşen hatta izinsiz giriş olayı nedeniyle, işletimimiz Necatibey ile Tarım Bakanlığı istasyonları arasında tren aktarmalı olarak sürdürülecek ayrıca ilave otobüs seferleri ile desteklenecektir.



Vatandaşlarımıza önemle duyurulur.'