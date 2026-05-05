Ankara metro seferlerinde son dakika gelişmesi! Ankara metro seferleri durduruldu mu? Resmi açıklama geldi
Ankara metro seferleri durduruldu mu sorusu 5 Mayıs 2026 Salı sabahı itibarıyla vatandaşların gündemine oturdu. Ankara’da metro seferleri neden durdu, hangi hatlarda aksama var, metro seferleri iptal mi edildi soruları art arda sorulurken, EGO Genel Müdürlüğü’nden son dakika açıklaması geldi.
EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Ankara Metrosu’nda bazı seferler geçici olarak durduruldu. Sabah saatlerinde MTA İstasyonu’nda hatta izinsiz giriş tespit edilmesi üzerine güvenlik prosedürleri devreye alındı. Bu kapsamda metro hattında enerji kesilerek tren işletimi geçici süreyle askıya alındı.
METRO SEFERLERİ NEDEN DURDURULDU?
Yetkililer, olayın tamamen güvenlik tedbirleri kapsamında gerçekleştiğini bildirdi. Raylı sistemlerde yaşanan izinsiz girişler ciddi risk oluşturduğu için, yolcu ve çalışan güvenliğini sağlamak amacıyla seferlerin durdurulduğu belirtildi. Resmi makamlar, kamuoyunda yer alan farklı iddialara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.
HANGİ METRO HATLARINDA AKSAMA YAŞANIYOR?
EGO’nun açıklamasına göre, Necatibey ile Tarım Bakanlığı istasyonları arasında metro ulaşımı tren aktarmalı olarak sürdürülüyor. Bu güzergâhta yaşanabilecek mağduriyetleri azaltmak amacıyla ilave otobüs seferleri de devreye alındı. Diğer hatlarda ise seferler kontrollü şekilde devam ediyor.
EGO'DAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!
Ankara Elektrik, Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi (EGO) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
'Değerli Vatandaşlarımız,
MTA İstasyonu’nda gerçekleşen hatta izinsiz giriş olayı nedeniyle, işletimimiz Necatibey ile Tarım Bakanlığı istasyonları arasında tren aktarmalı olarak sürdürülecek ayrıca ilave otobüs seferleri ile desteklenecektir.
Vatandaşlarımıza önemle duyurulur.'