Ankara eksi 11 derece ile buz kesti! Kuğulu Park dondu
02.01.2026 - 08:38Güncellenme Tarihi:
Ankara’da kar yağışının ardından dondurucu soğuklar etkili oluyor. Hava sıcaklığının eksi 11 dereceye kadar düştüğü Başkentte, kentin simgesi Kuğulu Park buz tuttu.
Park’ta bulunan kuğular ve ördekler ise havuzda oluşan buzların üstünde dolaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan hava tahminlerine göre soğuk hava etkisini gün içerisinde de devam ettirecek.