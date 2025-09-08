Anadolu'nun ilk Türk camisi Kars'ta bulundu!

4

Caminin kuzeybatı köşesinde yer alan minaresi, sekizgen gövdeli ve tek şerefelidir. Kare bir kaide üzerine oturan minarenin şerefe altlığının mukarnaslı olduğu ve gövdesinde Kufi hatlı "Bismillah" lafzı bulunuyor. 99 basamaklı taş minare, Anadolu Türk mimarisinin önemli örneklerinden biridir ve Orta Asya'daki Karahanlı mimarisini hatırlatıyor.Ebul Menuçehr Camii, sadece mimari yapısıyla değil, aynı zamanda tarihi önemiyle de öne çıkıyor. Anadolu'daki Türk hakimiyetinin başlangıcını simgeleyen cami, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Ani Arkeolojik Alanı'nının da bir parçası oluyor.