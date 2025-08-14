Anadolu'nun en büyük hanlarından biriydi: İpek Yolu'nun gizli hazinesinde misafirperverlik geleneği devam ediyor!

4

Özmen, Mahperi Hatun Kervansarayı'nın Tokat ve Pazar ilçesi için önemli bir yer olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Burası Pazar için önemli bir yer. Pazar, bir turizm merkezi. Gerek Ballıca Mağaramız olsun, gerek hanımız, taş köprümüz, hamamımız olsun... Kaz Gölü Kuş Cenneti'miz var. Burası da açıldığında Pazar'ımıza çok güzel katma değer katacağı kanaatindeyim. Mahperi Hatun Kervansarayı'nda bir tutuklu olduğu zaman ona, arka taraftaki otel bölümüne değil de zindan diye adlandırdıkları köşe bir odamız var, orada istirahat yaptırılıyormuş. Burası bir dönem karakol olarak da kullanılmış. Şimdi bölge turizmine hizmet veriyor. Biz de elimizden geldiğince ecdadımızın yaptığı böyle bir değere sahip çıkmaya çalışıyoruz."