ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KAYIT YENİLEME BAŞLIYOR! 14-18 Eylül ders seçimi ve ANASİS kayıt tarihleri
Anadolu Üniversitesi’nde 2026-2027 öğretim yılı güz dönemi kayıt yenileme haftası 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Örgün ön lisans ve lisans öğrencileri, yarıyıllarına göre belirlenen günlerde ANASİS üzerinden ders seçimi ve kayıt yenileme işlemlerini yapacak. Kayıt yenileme haftası 18 Eylül Cuma günü sona erecek. Lisansüstü öğrenciler için de kayıt yenileme ve kayıt onayı aynı tarihler arasında gerçekleştirilecek.
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Anadolu Üniversitesi öğrencileri için yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kayıt yenileme süreci başlıyor.
Üniversitenin 2026-2027 öğretim yılı güz dönemi için yayımladığı resmi takvime göre kayıt yenileme haftası 14-18 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Örgün ön lisans ve lisans öğrencilerinde ders seçimi ve kayıt yenileme işlemleri öğrencinin bulunduğu yarıyıla göre farklı günlerde yapılacak. İşlemler ANASİS üzerinden gerçekleştirilecek ve sistem ilgili günlerde 00.15 ile 23.59 saatleri arasında açık olacak.
Yeni dönemde dersler ise 21 Eylül Pazartesi günü başlayacak.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
2026-2027 öğretim yılı güz dönemi Anadolu Üniversitesi kayıt yenileme işlemleri 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak ve 18 Eylül Cuma günü sona erecek.
Üniversite kayıt yenileme sürecini “Kayıt Yenileme Haftası” olarak uygulayacak.
Öğrenciler işlemlerini kendileri için belirlenen tarihte Örgün Öğrenci Sistemi ANASİS üzerinden gerçekleştirecek.
Her öğrencinin aynı gün kayıt yenilemesi yapılmayacak. Ön lisans ve lisans öğrencilerinin ders seçim günleri bulundukları yarıyıla göre ayrıldı.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ DERS SEÇİMİ HANGİ GÜN?
Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı öğrencileri dışında kalan ön lisans ve lisans öğrencileri için takvim şöyle:
7. yarıyıl ve üzerindeki öğrenciler: 14-15 Eylül 2026 Pazartesi ve Salı
5. yarıyıl ve üzerindeki öğrenciler: 16 Eylül 2026 Çarşamba
3. yarıyıl ve üzerindeki öğrenciler: 17 Eylül 2026 Perşembe
1. yarıyıl ve üzerindeki öğrenciler: 18 Eylül 2026 Cuma
Bu nedenle öğrencilerin yalnız “14-18 Eylül” genel tarihine değil, kendi yarıyılları için belirlenen güne göre işlem yapmaları gerekiyor.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KAYIT YENİLEME SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Anadolu Üniversitesi’nin resmi duyurusuna göre kayıt yenileme ve ders seçimi işlemleri ilgili günlerde 00.15’te başlayacak ve 23.59’da sona erecek.
İşlemler ANASİS üzerinden yapılacak.
Kayıt yenileme haftası boyunca öğrencilerin kendi yarıyılları için belirlenen gün ve saat aralığını dikkate alması gerekiyor.
ANASİS ÜZERİNDEN KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
Örgün eğitim öğrencilerinin kayıt yenileme ve ders seçimi işlemleri Anadolu Üniversitesi Örgün Öğrenci Sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor.
Öğrenciler ANASİS’e giriş yaptıktan sonra kayıt ve ders seçim ekranlarından kendilerine açık olan işlemleri gerçekleştirebilecek.
Üniversitenin akademik danışmanlık sistemi de kayıt yenileme sürecinin bir parçası. Anadolu Üniversitesi’nde kayıtlı öğrencilere bir akademik danışman atanıyor ve danışmanlar özellikle ders seçimi ile kayıt yenileme dönemlerinde öğrencilere akademik konularda destek veriyor.
Öğrencilerin kayıt yenileme sırasında kendilerine tanımlanan dersleri, varsa seçimlik dersleri ve sistemdeki kayıt durumlarını kontrol etmeleri önem taşıyor.
ECZACILIK FAKÜLTESİ KAYIT YENİLEME TARİHLERİ FARKLI
Eczacılık Fakültesi öğrencileri için kayıt yenileme günleri ayrıca belirlendi.
Takvim şöyle:
9. yarıyıl ve üzerindeki öğrenciler: 14 Eylül Pazartesi
7. yarıyıl ve üzerindeki öğrenciler: 15 Eylül Salı
5. yarıyıl ve üzerindeki öğrenciler: 16 Eylül Çarşamba
3. yarıyıl ve üzerindeki öğrenciler: 17 Eylül Perşembe
1. yarıyıl ve üzerindeki öğrenciler: 18 Eylül Cuma
Eczacılık Fakültesinde de öğrencilerin kendi yarıyıllarına göre belirlenen günde kayıt yenileme ve ders seçim işlemlerini tamamlaması gerekiyor.
LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİN KAYIT YENİLEME TARİHLERİ
Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü öğrencileri için kayıt yenileme ve kayıt onayı işlemleri de 14-18 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak.
Lisansüstü öğrenciler için dersler 21 Eylül Pazartesi günü başlayacak.
Lisansüstü programlarda ekle-sil haftası ise 21-25 Eylül tarihleri arasında uygulanacak.
HAZIRLIK SINIFI ÖĞRENCİLERİ KAYIT YENİLEMEYİ NASIL YAPACAK?
Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı öğrencileri de kayıt yenilemek zorunda.
Üniversitenin duyurusuna göre hazırlık öğrencileri ANASİS’e giriş yaptıktan sonra “Öğrenci İşlemleri” menüsündeki “Kayıt İşlemleri” bölümünden ilgili kayıt dönemini seçerek işlemlerini gerçekleştirebilecek.
Hazırlık öğrencileri gerekli durumlarda bağlı oldukları birimin öğrenci işleri üzerinden de kayıt yenileme işlemi yapabilecek.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE DERSLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2026-2027 öğretim yılı güz döneminde Anadolu Üniversitesi’nde dersler 21 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak.
Ön lisans ve lisans programlarında kayıt yenileme haftası 18 Eylül’de tamamlandıktan sonra öğrenciler 21 Eylül’de ders başı yapacak.
Yıllık sistem uygulayan birimlerde de ders başlangıç tarihi 21 Eylül olarak belirlendi.
EKLE-SİL HAFTASI NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi’nde 2026-2027 güz dönemi ekle-sil haftası 21-25 Eylül 2026 tarihleri arasında uygulanacak.
Bu dönem, kayıt yenileme sürecinin ardından öğrencilerin ders kayıtlarında akademik takvim ve ilgili kurallar kapsamında gerekli değişiklikleri yapabildiği dönem olacak.
Öğrencilerin ekle-sil işlemleri konusunda bağlı oldukları fakülte, yüksekokul veya enstitünün duyurularını da takip etmesi gerekiyor.
AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ AYNI MI?
Burada önemli bir ayrım bulunuyor.
14-18 Eylül tarihleri Anadolu Üniversitesi’nin örgün eğitim programlarındaki kayıt yenileme haftasını kapsıyor.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde 2026-2027 güz dönemi kayıt yenileme takvimi ise farklı.
Açıköğretim Fakültesi güz dönemi kayıt yenileme işlemleri resmi takvime göre 5 Ekim-19 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılacak.
Dolayısıyla AÖF öğrencilerinin 14-18 Eylül tarihini Açıköğretim kayıt yenileme dönemi olarak değerlendirmemesi gerekiyor.
Öte yandan Açıköğretim Sisteminde Dikey Geçiş kapsamında kayıt yaptıracak öğrenciler için çevrimiçi başvuru ve kayıt süreci 14-18 Eylül tarihleri arasında yürütülecek. Bu işlem de AÖF’nin mevcut öğrencilerine yönelik güz dönemi kayıt yenilemesiyle aynı süreç değil.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2026-2027 GÜZ DÖNEMİ TAKVİMİ
Öğrencilerin takip etmesi gereken başlıca tarihler şöyle:
14-18 Eylül: Kayıt yenileme ve kayıt onayı
14-18 Eylül: Yabancı Diller Yüksekokulu yeterlik sınavları
18 Eylül: Zorunlu yabancı dil derslerinden muafiyet sınavı
21 Eylül: Derslerin başlaması
21-25 Eylül: Ekle-sil haftası
16 Ekim: Ön lisans ve lisans öğrencileri için dersten çekilmenin son günü
Böylece Anadolu Üniversitesi öğrencileri için yeni dönemin en kritik haftası 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak.
KAYIT YENİLEMEDE EN KRİTİK AYRINTI: HER SINIF AYNI GÜN İŞLEM YAPMAYACAK
Bu yıl kayıt yenileme sürecinde özellikle dikkat edilmesi gereken nokta, öğrencilerin işlemlerinin yarıyıla göre farklı günlere bölünmüş olması.
- yarıyıl ve üzerindeki öğrenciler ilk iki gün sisteme girebilirken, 5. yarıyıl öğrencileri çarşamba, 3. yarıyıl öğrencileri perşembe, 1. yarıyıl öğrencileri ise cuma günü işlem yapacak.
Kayıt yenileme süreci 18 Eylül Cuma gecesi tamamlanacak ve öğrenciler 21 Eylül Pazartesi günü yeni döneme başlayacak.