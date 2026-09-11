ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KAYIT YENİLEME BAŞLIYOR! 14-18 Eylül ders seçimi ve ANASİS kayıt tarihleri

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Anadolu Üniversitesi’nin resmi duyurusuna göre kayıt yenileme ve ders seçimi işlemleri ilgili günlerde 00.15’te başlayacak ve 23.59’da sona erecek.

İşlemler ANASİS üzerinden yapılacak.

Kayıt yenileme haftası boyunca öğrencilerin kendi yarıyılları için belirlenen gün ve saat aralığını dikkate alması gerekiyor.

ANASİS ÜZERİNDEN KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Örgün eğitim öğrencilerinin kayıt yenileme ve ders seçimi işlemleri Anadolu Üniversitesi Örgün Öğrenci Sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor.

Öğrenciler ANASİS’e giriş yaptıktan sonra kayıt ve ders seçim ekranlarından kendilerine açık olan işlemleri gerçekleştirebilecek.

Üniversitenin akademik danışmanlık sistemi de kayıt yenileme sürecinin bir parçası. Anadolu Üniversitesi’nde kayıtlı öğrencilere bir akademik danışman atanıyor ve danışmanlar özellikle ders seçimi ile kayıt yenileme dönemlerinde öğrencilere akademik konularda destek veriyor.

Öğrencilerin kayıt yenileme sırasında kendilerine tanımlanan dersleri, varsa seçimlik dersleri ve sistemdeki kayıt durumlarını kontrol etmeleri önem taşıyor.

ECZACILIK FAKÜLTESİ KAYIT YENİLEME TARİHLERİ FARKLI

Eczacılık Fakültesi öğrencileri için kayıt yenileme günleri ayrıca belirlendi.

Takvim şöyle:

9. yarıyıl ve üzerindeki öğrenciler: 14 Eylül Pazartesi

7. yarıyıl ve üzerindeki öğrenciler: 15 Eylül Salı

5. yarıyıl ve üzerindeki öğrenciler: 16 Eylül Çarşamba

3. yarıyıl ve üzerindeki öğrenciler: 17 Eylül Perşembe

1. yarıyıl ve üzerindeki öğrenciler: 18 Eylül Cuma

Eczacılık Fakültesinde de öğrencilerin kendi yarıyıllarına göre belirlenen günde kayıt yenileme ve ders seçim işlemlerini tamamlaması gerekiyor.