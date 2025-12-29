Amorti ile teselli ikramiyesi farkı nedir? Amorti nedir? Teselli ikramiyesi nedir? Teselli ikramiyesi kimler kazanır? Amorti kimler kazanır? İşte detaylar...
2026'ya sayılı günler kala Milli Piyango yılbaşı biletleri ile ilgili detaylar araştırılıyor. Büyük ikramiyenin 800 milyon TL, toplam dağıtılacak ikramiye tutarının ise 4 milyar 644 milyon 700 bin TL olarak açıklanmasının ardından Milli Piyango bilet fiyatları merak konusu oldu. Amorti ile teselli ikramiyesi kazananları farkı da merak edilenler arasında. Peki 2026 Milli Piyango Yılbaşı biletinde amorti ile teselli ikramiyesi farkı nedir? İşte amorti ile teselli ikramiyesinin farkının detayları...
Milli Piyango yılbaşı çekilişi 2026 için geri sayım başlarken, bilet fiyatları ve büyük ikramiye tutarı açıklandı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonlarca kişi “Milli Piyango yılbaşı bileti 2026 ne kadar?” ve “Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye tutarı kaç TL?” sorularının yanıtını arıyor.
MİLLİ PİYANGO 2026 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Milli Piyango yılbaşı biletleri bayilerden ve Milli Piyango Online’dan satın alınabiliyor.
Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi tam bilet fiyatı: 800 TL
Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi yarım bilet fiyatı: 400 TL
Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi çeyrek bilet fiyatı: 200 TL
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ ONLİNE SATIN ALMA EKRANI
Milli Piyango yılbaşı biletlerini Milli Piyango Online web sitesi, Milli Piyango mobil uygulaması ve Milli Piyango bayileri üzerinden alınabiliyor. Aşağıdaki link üzerinden online olarak Milli Piyango yılbaşı biletinizi alabilirsiniz.
https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango
BÜYÜK İKRAMİYE 4.6 MİLYAR TL
Milli Piyango 2026 yılbaşı özel çekilişinde dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 4 milyar 644 milyon 700 bin TL. Büyük ikramiye çekilişi 31 Aralık gecesi televizyonda canlı olarak yayınlanacak ve tüm çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com’da açıklanacak. Oyun severler, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını www.millipiyangoonline.com’dan kolaylıkla öğrenebilecek.
AMORTİ İLE TESELLİ İKRAMİYESİ FARKI NEDİR?
Amorti rakamları: Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.
Teselli İkramiyesi: Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.