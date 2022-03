Amine Gülşe: Kızımın bana benzemesini isterdim ama babasının kopyası

Bir süredir ekranlardan uzak olan Amine Gülşe, "Çocuğunuz da büyüyor. Yeniden ekranlara dönmeyi düşünüyor musunuz?" şeklindeki soruya yanıtı şaşırttı.



"Şu an başka projelerim var. Şöyle çok iyi bir proje gelir güzel senaryo gelir tabii ki mutlaka düşünürüz. Ama yani şu an için düşünmüyorum Ev dekorasyonu gibi bir takım şeyler" şeklinde cevap verdi.



Geçtiğimiz yıllarda 5 çocuk istiyorum açıklamasında bulunan Gülşe'ye bu söylemini hatırlatan habercilere gülerek cevap veren oyuncu " Allah kısmet ederse tabii olur ama şu an Eda'yla mutluyuz" dedi.