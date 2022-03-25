Amine Gülşe: Kızımın bana benzemesini isterdim ama babasının kopyası
Amine Gülşe, gazetecilerin, "Kızınız Eda en çok kime benziyor?" sorusunu cevapladı. Gülşe, "Mesut'a benziyor. Biraz bana da benzemesini isterdim ama babasının kopyası. O harika bir baba..." dedi
Tescilli güzel Amine Gülşe, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuları arasında yer alan Mesut Özil ile 2019 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturmuştu.
2 yaşına girecek olan kızı Eda için doğum günü partisi hazırlıkları yaptığını söyleyen Gülşe, Eda'nın en çok babasına benzediğini söyledi. İşte Amine Gülşe'nin kızı Eda ve eşi Mesut Özil ile çok özel açıklamaları...
Geçtiğimiz yıllarda 'beş çocuk istiyorum' açıklamasında bulunan Amine Gülşe'ye bu söylemi hatırlatıldı. Bir bakım merkezinden çıkan Gülşe, basın mensupları ile ayak üstü sohbet etti. Her şeyin çok güzel gittiğini söyleyen oyuncu, "Bugün kız kıza vakit geçirmek istedik. Eda'yı büyütüyoruz. Yarın iki yaşına giriyor. Biz de artık eski şeyler kalmadı" dedi.
Bir süredir ekranlardan uzak olan Amine Gülşe, "Çocuğunuz da büyüyor. Yeniden ekranlara dönmeyi düşünüyor musunuz?" şeklindeki soruya yanıtı şaşırttı.
"Şu an başka projelerim var. Şöyle çok iyi bir proje gelir güzel senaryo gelir tabii ki mutlaka düşünürüz. Ama yani şu an için düşünmüyorum Ev dekorasyonu gibi bir takım şeyler" şeklinde cevap verdi.
Geçtiğimiz yıllarda 5 çocuk istiyorum açıklamasında bulunan Gülşe'ye bu söylemini hatırlatan habercilere gülerek cevap veren oyuncu " Allah kısmet ederse tabii olur ama şu an Eda'yla mutluyuz" dedi.