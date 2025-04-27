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Amik Ovası'nın bereketli topraklarında hasat başladı! Tarlada kilosu 15 TL

Hatay'ın bereketli topraklarından olan Amik Ovası'nda hasat edilen salatalık tarladan 15 TL'den alıcı buluyor. Çiftçi Selami Hurma, kuraklığın hasada etkisinin olmadığını ifade ederek kış aylarında kendini gösteren don afetinin hasada zararı olduğunu söyledi. Çiftçi Selami Hurma, 'Hasat iyi ama fiyatı 15 TL'ye kadar düştü. Salatalık tarladan 15 TL'den satılırken marketlerde 25 ila 30 TL arasında satılıyor. Salatalık tarlasını sulama yaptığımız için kuraklıktan etkilenmedi. Kuraklık etkilemedi ama don olayı etkiledi. 30 yıllık çiftçilik hayatımda ilk defa böyle bir don olayı gördüm, bizi bayağı etkiledi' dedi.

İHA
• 27 Nisan 2025 - 09:36 • Son Güncelleme:
İHA
• 27 Nisan 2025 - 09:36 • Son Güncelleme:
1Amik Ovasının bereketli topraklarında hasat başladı Tarlada kilosu 15 TL

Türkiye'nin en bereketli toprakları arasında yer alan Hatay'da havaların ısınmasıyla açık alanda yetişen ürünlerin hasadına başlandı.

2Amik Ovasının bereketli topraklarında hasat başladı Tarlada kilosu 15 TL

Yılın ilk aylarında etkili olan don afeti, Amik Ovası'nda mahsulü olumsuz etkilemeye devam ediyor. Antakya ilçesi Paşaköy Mahallesi'nde bulunan 80 dönümlük tarlanın 20 dönümüne Şubat ayında ekimi yapılan salatalıkta hasat başladı.

3Amik Ovasının bereketli topraklarında hasat başladı Tarlada kilosu 15 TL

Hasattan memnun olduğunu söyleyen çiftçi Selami Hurma, ürünün tarladan 15 TL'ye alıcı bulduğunu ifade ederek salatalığın marketlerde 25 TL ile 30 TL arasında alıcı bulduğunu aktardı.

4Amik Ovasının bereketli topraklarında hasat başladı Tarlada kilosu 15 TL

Salatalığın kuraklıktan etkilenmediğini fakat don afetinden etkilendiğini belirten Selami Hurma, market ve tarla fiyatı arasındaki farka değinerek, "Salatalık hasadı yapıyoruz.

5Amik Ovasının bereketli topraklarında hasat başladı Tarlada kilosu 15 TL

Hasat iyi ama fiyatı 15 TL'ye kadar düştü. Salatalık tarladan 15 TL'den satılırken marketlerde 25 ila 30 TL arasında satılıyor. Salatalık tarlasını sulama yaptığımız için kuraklıktan etkilenmedi.

6Amik Ovasının bereketli topraklarında hasat başladı Tarlada kilosu 15 TL

Kuraklık etkilemedi ama don olayı etkiledi. 30 yıllık çiftçilik hayatımda ilk defa böyle bir don olayı gördüm, bizi bayağı etkiledi. Salatalık verimi çok iyi değil ama normal seviyede oluyor.

7Amik Ovasının bereketli topraklarında hasat başladı Tarlada kilosu 15 TL

Salatalık hasadından 500 kilogram civarında toplama yapıyoruz. Salatalık Şubat ayında ekilir ve Temmuz ayına kadar hasadı devam eder. 80 dönümlük tarlanın 20 dönümü salatalık ektik.

8Amik Ovasının bereketli topraklarında hasat başladı Tarlada kilosu 15 TL

Salatalık hasadı devam ederken tarladaki fiyatı artmak yerine aynı kalabilir veya düşebilir" ifadelerini kullandı.