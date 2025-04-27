Amik Ovası'nın bereketli topraklarında hasat başladı! Tarlada kilosu 15 TL
Hatay'ın bereketli topraklarından olan Amik Ovası'nda hasat edilen salatalık tarladan 15 TL'den alıcı buluyor. Çiftçi Selami Hurma, kuraklığın hasada etkisinin olmadığını ifade ederek kış aylarında kendini gösteren don afetinin hasada zararı olduğunu söyledi. Çiftçi Selami Hurma, 'Hasat iyi ama fiyatı 15 TL'ye kadar düştü. Salatalık tarladan 15 TL'den satılırken marketlerde 25 ila 30 TL arasında satılıyor. Salatalık tarlasını sulama yaptığımız için kuraklıktan etkilenmedi. Kuraklık etkilemedi ama don olayı etkiledi. 30 yıllık çiftçilik hayatımda ilk defa böyle bir don olayı gördüm, bizi bayağı etkiledi' dedi.
İHA
• 27 Nisan 2025 - 09:36 • Son Güncelleme:
İHA
• 27 Nisan 2025 - 09:36 • Son Güncelleme: