Amerikalı gezginin son durağı Hakkari Yüksekova oldu! Otostopla geldi, baklavaya hayran kaldı

35 ülke sonrası son durağı olan Yüksekova ile ilgili izlenimlerini paylaşan Amerikalı Davıs, "İnsanlar çok misafirperver. Burada kendimi evimde gibi hissettim. Yüksekova'nın bölgedeki dağ manzaralarına hayran kaldım. Yüksekova'nın dağları muazzam. Gezilmeye ve görülmeye kesinlikle değer. Doğası gerçekten büyüleyici. Yüksekova'nın kültürel dokusu da etkileyici. Bu bölge hem doğasıyla hem insanıyla özel bir yer. Herkesin gelip görmesi gerekiyor" dedi.