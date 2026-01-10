Amasya'nın yeni lezzeti tadıyla parmak ısırtıyor: Dünyaca ünlü misket elmasıyla yapılıyor

GAZETE VATAN ANA SAYFA
10.01.2026

Kaynak: AMASYA (İHA)

Amasya'nın dünyaca ünlü misket elması artık baklavaları tatlandırmaya başladı. Şehrin yeni lezzeti ‘elmalı baklava' tadıyla parmak ısırtıyor.

Kentte 2 bin yıldır yetiştirilen coğrafi işaretli elmayı geleneksel Türk tatlısı baklavanın yapımında kullanmak amacıyla yeni tarifler planlayan şef Murat Devek, kolları sıvadı.

Açılan ince hamurun kat kat dizilip arasına ceviz, fıstık ya da badem eklenmesiyle üretilen baklavanın içine bu sefer dilimlenip pişirilmiş elma parçaları eklendi.

Şerbetin hazırlanmasında da elma kabuklarından faydalanıldı. Sonuçta elma tadında baklava ortaya çıktı.

Buram buram elma kokuyor

Aşçılık eğitimi alan üniversite öğrencilerinin de desteğiyle hazırlanan ‘elmalı baklava'nın damaklarda tat bırakacağını belirten Murat Devek, "Baklavamızda buram buram elma kokusunu hissediyorsunuz.

Bu güzel lezzeti Amasya'nın mutfak kültürüne katmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Müşteriler çok beğendi

Yaklaşık 4 bin kişiye bu baklavadan ikram ettiklerini anlatan Amasya Yalıboyu Turizm İşletmeleri Derneği Başkanı Selçuk Başün de, "Müşterilerimizin yüzde 98'i elmalı baklavayı çok beğendi.

Bizde bu tatlımızı tanıtmak, tattırmak ve markalaştırmak istiyoruz" diye konuştu.

