Amasya'da tarlada fiyatı 25 TL'ye çıktı! Dev hasat başladı: Çiftçinin yüzü gülüyor

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Türkiye'de soğan üretiminin en çok yapıldığı ikinci il olan Amasya'da mutfakların vazgeçilmezi bu ürünün hasadı başladı. Araziler yeşil örtüden kırmızı renge doğru geçiş yaptı. Bu yıl 65 bin dekar alanda hasadına başlanan soğan, tarlada fiyatı 12 TL'den başlayıp kalitesine göre 25 TL'ye kadar varan bedelle alıcı buluyor.