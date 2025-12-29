Amasya'da Fenikelilerin izine rastlandı: İnsan başlı cam boncuklar ve küpten bebek mezarları bulundu

5

Mezarlarla ilgili ilk değerlendirmelerde bebeklerin Fenike geleneğinde kurban edildiğini yada ölü doğsa bile bu şekilde gömüldüğünü düşündüklerini aktaran Şevket Dönmez, "Belki de çocukların kurban edildiği bir kültürden bahsedebiliriz. Fenike dünyasında çok yaygın olan ‘Tofed' dediğimiz kurban edilmiş çocukların Anadolu'daki mezarlarıyla da karşılaşmış olabiliriz. Bunun bilimsel teyidinin yapılması ancak antropolojik değerlendirmelerle olacaktır" şeklinde konuştu.