Amasya'da biyogaz tesisinde facia: 3 işçi hayatını kaybetti
Amasya’nın Suluova ilçesindeki Besi Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir biyogaz tesisinde metan gazından etkilenen 3 işçi hayatını kaybetti.
Amasya'nın Suluova Besi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir biyogaz tesisinde 3 işçinin zehirlendiği ihbarı üzerine bölgeye AFAD, acil sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İlk müdahaleleri yapılan işçiler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Vali Önder Bakan, Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam ve Suluova Belediye Başkanı Rıfat Uzun tesise gelerek olay hakkında bilgi aldı.
3 KİŞİDEN ACI HABER
Amasya Valiği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:"Bugün Suluova İlçemizdeki Besi Organize Sanayi Bölgesinde yaşanan gaz zehirlenmesi olayı sonucu hastaneye kaldırılan 3 vatandaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatlarını kaybetmişlerdir. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma süreci de devam etmekte olup, hayatlarını kaybeden hemşehrilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz."