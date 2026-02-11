Amasya'da biyogaz tesisinde facia: 3 işçi hayatını kaybetti

3

3 KİŞİDEN ACI HABER



Amasya Valiği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:"Bugün Suluova İlçemizdeki Besi Organize Sanayi Bölgesinde yaşanan gaz zehirlenmesi olayı sonucu hastaneye kaldırılan 3 vatandaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatlarını kaybetmişlerdir. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma süreci de devam etmekte olup, hayatlarını kaybeden hemşehrilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz."