Altını dövizi olan hemen ona gidiyor! Ispartalı Remzi Usta yaptı: Tanesi 8 bin TL'ye talep yağıyor
Mobilya sektöründe çalışan Ispartalı Remzi Usta, geliştirdiği kartlı gizli dolaplarla dikkat çekti. Daha sonrasında üretime geçen Remzi Yeşil, Almanya ve Hollanda'dan ciddi siparişler aldı. "Başlarken zorlu bir süreç yaşadık. İlk denemede başarısız olduk, ancak tekrar tekrar denediğimizde başarıyı elde ettik ve yaklaşık bir hafta sonunda gizli bölmeyi yapmayı başardık" dedi.
Sıra dışı mobilyalar üreten Ispartalı Remzi Yeşil, zengin kesime hitap ediyor. Kartlı sistemle çalışan gizli bölmeli dolapları yurt dışına pazarlıyor.
Yoğun siparişler özellikle Almanya ve Hollanda'dan geliyor. Evde mücevherlerini, değerli eşyalarını saklamak isteyenler tercih ediyor. Dışardan bakıldığında fark edilmeyen gizli bölmeler bu eşyaları saklamada önemli rol oynuyor.
Şu anda gizli bölmeli komodinler, dresuarlar ve kitaplıklar üreten Yeşil, "Almanya ve Hollanda'dan gelen siparişlerde son zamanlarda büyük bir artış yaşandı.
Genelde zengin kesim bu tür ürünleri tercih ediyor ve çoğunlukla siyah renk talep ediliyor. Ürünlerimizi, isteğe bağlı olarak odada bulunan yüklük kısmına, salondaki dresuara, oturma odasındaki TV ünitesine ya da koltuk sehpasına da uyarlıyoruz" dedi.
Yeşil, gizli bölme sisteminin ilhamını sosyal medyada gördüğü bir videodan aldığını belirtti. İlk denemelerinde başarılı olamadıklarını ancak tekrarlayan çalışmalar sonucu bu sistemi geliştirmeyi başardıklarını söyledi. "Başlarken zorlu bir süreç yaşadık. İlk denemede başarısız olduk, ancak tekrar tekrar denediğimizde başarıyı elde ettik ve yaklaşık bir hafta sonunda gizli bölmeyi yapmayı başardık" dedi.
Yeşil, Türkiye'de kartlı sistemle gizli bölme dolap yapan ustaların sayısının çok az olduğunu ifade ederek, "Türkiye'de mutlaka yapan ustalar vardır ama şu an sadece kendimin yapabildiğini biliyorum. Yine de keşfedilmemiş ustalar olabilir" diye konuştu.
Ürün fiyatlarının 6 bin ile 8 bin TL arasında değiştiğini belirten Yeşil, Almanya'daki müşterilerinin genellikle toplu alım yapmak istediklerini ifade etti. Ayrıca, gizli bölmeyi açmak için kartlı sistem kullanıldığını ve bu sayede güvenliğin artırıldığını vurguladı. Yeşil, "Anahtarlı sistem kullanmamamızın nedeni, bu durumda ürünün gizli bölme içerdiği anlaşılabilir. Kartlı sistem, hırsızların bu bölmeyi fark etmelerini engelliyor. Dijital çağda yaşıyoruz ve bu sistem çok tercih ediliyor" dedi.