Altın değerindeki meslekler yüksek maaşla eleman arıyor! 300 bin lira gelirle iş imkanı fırsatı
Yüksek kazanç ve iyi bir gelir elde etmek milyonların hayalini süslerken bir çok meslek verdikleri çok iyi imkan ve şartlarına rağmen eleman bulmakta sıkıntı yaşıyor. Çırak yetişmemesinden dolayı eleman bulmakta zorlanan sektörler sıkıntı yaşarken çareyi aylık ücretleri yükseltmekte buluyor. Sektör temsilcileri "Makas operatörüne aylık 300 bin lira maaş veriyoruz ama operatör bulamıyoruz. Makasımız da görüldüğü üzere boşta bekliyor. Eleman yetişmiyor. Bizim de anlam veremediğimiz bir olay" dedi.
• 21 Mart 2024 - 12:48 • Son Güncelleme:
• 21 Mart 2024 - 12:48 • Son Güncelleme: