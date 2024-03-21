Altın değerindeki meslekler yüksek maaşla eleman arıyor! 300 bin lira gelirle iş imkanı fırsatı

Günümüzde inşaat sektöründeki eleman sıkıntısı öyle bir hal aldı ki, usta maaşları beyaz yakalı maaşlarını solladı. Erkurtoğlu ''Düz işçi bugün 2 bin lira günlük alıyor. Onların aylık maaşı 100 bin liraya geliyor.'' dedi. İnşaat işçiliğinin olmazsa olmazı da şap ustaları. Günlük 2 bin TL yevmiyeyle çalışıyor buna rağmen şap ustası bulmakta bu sektörde çok zor.