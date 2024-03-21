Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gündem Altın değerindeki meslekler yüksek maaşla eleman arıyor! 300 bin lira gelirle iş imkanı fırsatı
Haberler Gündem Haberleri Altın değerindeki meslekler yüksek maaşla eleman arıyor! 300 bin lira gelirle iş imkanı fırsatı
ABONE OL

Altın değerindeki meslekler yüksek maaşla eleman arıyor! 300 bin lira gelirle iş imkanı fırsatı

Yüksek kazanç ve iyi bir gelir elde etmek milyonların hayalini süslerken bir çok meslek verdikleri çok iyi imkan ve şartlarına rağmen eleman bulmakta sıkıntı yaşıyor. Çırak yetişmemesinden dolayı eleman bulmakta zorlanan sektörler sıkıntı yaşarken çareyi aylık ücretleri yükseltmekte buluyor. Sektör temsilcileri "Makas operatörüne aylık 300 bin lira maaş veriyoruz ama operatör bulamıyoruz. Makasımız da görüldüğü üzere boşta bekliyor. Eleman yetişmiyor. Bizim de anlam veremediğimiz bir olay" dedi.

• 21 Mart 2024 - 12:48 • Son Güncelleme:
• 21 Mart 2024 - 12:48 • Son Güncelleme:
1 Altın değerindeki meslekler yüksek maaşla eleman arıyor 300 bin lira gelirle iş imkanı fırsatı

Son yıllarda inşaat sektöründe işçi sıkıntısı yaşanıyor. Sıva, kalıp, demir veya kaynak ustası bulmak artık çok zor. Şantiye Şefi 50 bin TL alırken, Vinç Operatörü 200 bin TL alıyor.

2 Altın değerindeki meslekler yüksek maaşla eleman arıyor 300 bin lira gelirle iş imkanı fırsatı

AYİDER Başkan Yardımcısı Ahmet Erkurtoğlu, ''Şantiye şefine 50 bin lira maaş veriyoruz, kule vinç operatörü 200 bin TL maaş alıyor.'' dedi. Boyacı, sıvacı, demirci, operatör. İnşaat işçileri altın değerinde. Sektörde iş çok ama işçi yok. Erkurtoğlu, ''Meslek okulları sayısının azalması, teşvikin olmaması. Avrupa'daki eğitim sistemini örnek almamamız lazım. Nerdeyse her ilde özel Üniversite var. Meslek okullarını çoğaltmamız gerekir.'' dedi.

3 Altın değerindeki meslekler yüksek maaşla eleman arıyor 300 bin lira gelirle iş imkanı fırsatı

Günümüzde inşaat sektöründeki eleman sıkıntısı öyle bir hal aldı ki, usta maaşları beyaz yakalı maaşlarını solladı. Erkurtoğlu ''Düz işçi bugün 2 bin lira günlük alıyor. Onların aylık maaşı 100 bin liraya geliyor.'' dedi. İnşaat işçiliğinin olmazsa olmazı da şap ustaları. Günlük 2 bin TL yevmiyeyle çalışıyor buna rağmen şap ustası bulmakta bu sektörde çok zor.

4 Altın değerindeki meslekler yüksek maaşla eleman arıyor 300 bin lira gelirle iş imkanı fırsatı

Sektör temsilcileri beklenen büyük İstanbul depremine dikkat çekiyor. Kentsel dönüşümün bir an önce hızlanması gerekiyor ama eleman yok diyor.

5 Altın değerindeki meslekler yüksek maaşla eleman arıyor 300 bin lira gelirle iş imkanı fırsatı

Erkurtoğlu, ''Bu süreç ne kadar sürecek? 2 sene 3 sene. Deprem yarın da olabilir bizim hızlı bir şekilde hareket etmemiz lazım. Bir deprem olduğunu düşün vinç operatörü nerden bulacağız? Kepçe operatörü nereden bulacağız?'' dedi.

6 İŞTE ALTIN DEĞERİNDEKİ MESLEKLER VE KAZANÇLARI

İŞTE ALTIN DEĞERİNDEKİ MESLEKLER VE KAZANÇLARI

Çırak yetişmiyor, usta bulunamıyor, işte işçi arayan meslekler

7 İş makinesi operatörü

İş makinesi operatörü

İş Makinesi Operatörü 2024 yılı itibariyle aylık ortalama 32.000 TL maaş alıyor. İş Makinesi Operatörü, 2024 yılında en düşük 23.100 TL alırken, en yüksek 46.600 TL maaş alıyor.

8 Vinç operatörü

Vinç operatörü

Aylık ortalama Kule Vinç Operatörü maaşları 50.300 TL'dir. En düşük Kule Vinç Operatörü maaşı 40.300 TL iken, en yüksek Kule Vinç Operatörü maaşı 162.500 TL'dir.

9 Motor ustası

Motor ustası

Motor Ustası 2024 yılı itibariyle aylık ortalama 28.200 TL maaş alıyor. Motor Ustası, 2024 yılında en düşük 23.400 TL alırken, en yüksek 40.600 TL maaş alıyor.

10 Oto mekanik ustası

Oto mekanik ustası

Oto Mekanik Ustası 2024 yılı itibariyle aylık ortalama 31.100 TL maaş alıyor. Oto Mekanik Ustası, 2024 yılında en düşük 23.700 TL alırken, en yüksek 45.100 TL maaş alıyor.

11 Kaportacı

Kaportacı

Kaporta Ustası 2024 yılı itibariyle aylık ortalama 23.500 TL maaş alıyor. Kaporta Ustası, 2024 yılında en düşük 21.100 TL alırken, en yüksek 33.400 TL maaş alıyor.

12 Kaynakçı

Kaynakçı

Kaynakçı 2024 yılı itibariyle aylık ortalama 41.000 TL maaş alıyor. Kaynakçı, 2024 yılında en düşük 28.300 TL alırken, en yüksek 61.800 TL maaş alıyor.

13 Elektrikçi

Elektrikçi

Elektrikçi 2024 yılı itibariyle aylık ortalama 29.800 TL maaş alıyor. Elektrikçi, 2024 yılında en düşük 20.800 TL alırken, en yüksek 46.500 TL maaş alıyor.

14 İnşaat işçisi

İnşaat işçisi

Şantiye Elemanı 2024 yılı itibariyle aylık ortalama 33.900 TL maaş alıyor. Şantiye Elemanı, 2024 yılında en düşük 20.600 TL alırken, en yüksek 54.900 TL maaş alıyor.

15 Fayans ustası

Fayans ustası

2024 yılı itibari ile 31 kişinin paylaştığı veriler ışığında aylık ortalama Fayans Ustası maaşları 42300 TL'dir. En düşük Fayans Ustası maaşı 33800 TL iken, en yüksek Fayans Ustası maaşı 74500 TL'dir.

16 Yalıtım ustası

Yalıtım ustası

İzolasyon Ustası 2024 yılı itibariyle aylık ortalama 46.700 TL maaş alıyor. İzolasyon Ustası, 2024 yılında en düşük 35.900 TL alırken, en yüksek 67.200 TL maaş alıyor.

17 Sıvacı

Sıvacı

Alçı Sıva Ustası, 2024 yılında en düşük 27.200 TL alırken, en yüksek 48.600 TL maaş alıyor.

18 Camcı

Camcı

Camcı 2024 yılı itibariyle aylık ortalama 27.500 TL maaş alıyor. Camcı, 2024 yılında en düşük 25.100 TL alırken, en yüksek 36.000 TL maaş alıyor.

19 Demirci

Demirci

Demir Ustası, 2024 yılında en düşük 26.900 TL alırken, en yüksek 60.500 TL maaş alıyor.

20 Boyacı

Boyacı

Aylık ortalama Boya Ustası maaşları 27.200 TL'dir. En düşük Boya Ustası maaşı 21.700 TL iken, en yüksek Boya Ustası maaşı 65.000 TL'dir.

21 Mermerci

Mermerci

Aylık ortalama Mermer Teknikeri maaşları 24800 TL'dir. En düşük Mermer Teknikeri maaşı 19900 TL iken, en yüksek Mermer Teknikeri maaşı 33200 TL'dir.

22 Su tesisatçısı

Su tesisatçısı

Sıhhi Tesisat Ustası, 2024 yılında en düşük 23.000 TL alırken, en yüksek 57.300 TL maaş alıyor.

23 Doğalgaz tesisatçısı

Doğalgaz tesisatçısı

Doğalgaz Tesisat Ustası 2024 yılı itibariyle aylık ortalama 25.100 TL maaş alıyor. Doğalgaz Tesisat Ustası, 2024 yılında en düşük 22.800 TL alırken, en yüksek 33.400 TL maaş alıyor.

24 Terzi

Terzi

Aylık ortalama Terzi maaşları 25.100 TL'dir. En düşük Terzi maaşı 20.100 TL iken, en yüksek Terzi maaşı 37.500 TL'dir.

25 Ayakkabıcı

Ayakkabıcı

Ayakkabı Tasarımcısı 2024 yılı itibariyle aylık ortalama 34.200 TL maaş alıyor. Ayakkabı Tasarımcısı, 2024 yılında en düşük 25.300 TL alırken, en yüksek 51.200 TL maaş alıyor.

26 Kuyumcu

Kuyumcu

Kuyumcu 2024 yılı itibariyle aylık ortalama 28.000 TL maaş alıyor. Kuyumcu, 2024 yılında en düşük 22.000 TL alırken, en yüksek 42.300 TL maaş alıyor.

27 Mobilya-Döşeme ustası

Mobilya-Döşeme ustası

Mobilya Döşeme Ustası 2024 yılı itibariyle aylık ortalama 31.800 TL maaş alıyor. Mobilya Döşeme Ustası, 2024 yılında en düşük 27.000 TL alırken, en yüksek 43.600 TL maaş alıyor.

28 Marangoz

Marangoz

Aylık ortalama Marangoz maaşları 32.400 TL'dir. En düşük Marangoz maaşı 25.900 TL iken, en yüksek Marangoz maaşı 65.000 TL'dir.

29 300 BİN LİRA MAAŞLA İŞ İMKANI

300 BİN LİRA MAAŞLA İŞ İMKANI

İstanbul’da Anadolu Yakası İş Makinecileri Derneği, 2024 yılı için iş makinesi hizmet ücretlerini güncelledi. Buna göre, iş makinesi ile verilen hizmetin 8 saatlik bedeli 2 bin lira, maaşlar ise 150 bin lira olarak belirlendi.

30 Altın değerindeki meslekler yüksek maaşla eleman arıyor 300 bin lira gelirle iş imkanı fırsatı

Anadolu Yakası İş Makinecileri Derneği üyeleri, 2024 yılı için iş makinesi ücretlerini belirledi. Buna göre, iş makinesi hizmetleri 8 saat üzerinden 2 bin lira, kırıcı iş makinesi saati 2 bin 500 lira, kuyu-temel kazma saati 2 bin 500 lira, maaşlar ise 150 bin lira olarak güncellendi. Listeyi açıklayan dernek yöneticisi, “Biz 500 lira zam yapıyoruz makinede, müteahhitler 500 bin lira zam yapıyor dairede” diyerek, iş makinesi operatörlerini açıklanan listedeki fiyatlara uymaya davet etti.

31 Altın değerindeki meslekler yüksek maaşla eleman arıyor 300 bin lira gelirle iş imkanı fırsatı

Anadolu Yakası İş Makinecileri Derneği Başkan Ali Gedik, yaptığı açıklamada, serbest piyasayı ortadan kaldırarak, fırsatçılara mahal vermeden birlikte karar almak için bir araya geldiklerini söyledi. Gedik, “Ülkemizde iş makineci arkadaşların kıymeti bilinmese de, bu arkadaşlarımız birer gizli kahramanlardır.

32 Altın değerindeki meslekler yüksek maaşla eleman arıyor 300 bin lira gelirle iş imkanı fırsatı

Günümüzde deprem ve sel gibi önemli olaylarda en ön sıralarda yer alıyoruz. Bizzat ben ve derneğimden iş makineci arkadaşlar depremde Hatay’a birlikte gittik. Bunu gönüllü olarak yaptık, hiçbir ücret talep etmedik. Bu arkadaşlarımızın değerinin bilinmesini istiyoruz. Devletimizde artık operatör yetişmiyor. Devletimizin operatör yetiştirme konusunda bize yardımcı olmasını, kapıları açmasını istiyoruz.” dedi.

33 Altın değerindeki meslekler yüksek maaşla eleman arıyor 300 bin lira gelirle iş imkanı fırsatı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2022 tarihinde yaşanan depremlerin ardından binaların yıkımı için kullanılan makas aracı operatörlerine sunulan 300 bin liraya kadar yüksek maaş teklifine rağmen eleman bulunamıyor.

34 Altın değerindeki meslekler yüksek maaşla eleman arıyor 300 bin lira gelirle iş imkanı fırsatı

Depremlerin etkisiyle oluşan acil ihtiyaçların karşılanması için yapılan yatırımlara rağmen, makas operatörü bulunamaması işlerin aksamasına ve kaynakların boşa harcanmasına neden oluyor.

35 Altın değerindeki meslekler yüksek maaşla eleman arıyor 300 bin lira gelirle iş imkanı fırsatı

Özellikle depremler sonrası binaların yıkımında kritik bir rol oynayan makasın 20 milyon liralık bir değere sahip olduğunu belirten hafriyat firması sahibi Kazım Üstün, saha çalışmalarının devam ettiğini ancak operatör bulunamadığı için makasın boşta beklediğini ifade etti.

36 Altın değerindeki meslekler yüksek maaşla eleman arıyor 300 bin lira gelirle iş imkanı fırsatı

Bölgede yaşanan acil ihtiyaçların karşılanması için önemli bir araç olan makasın operatörlerinin bulunamamasının saha çalışmalarını aksattığını dile getiren Üstün, makinenin boşta beklemesinin hem maddi zarara hem de zaman kaybına yol açtığını kaydetti.

37 Makas operatörüne aylık 300 bin lira maaş veriyoruz ama bulamıyoruz

"Makas operatörüne aylık 300 bin lira maaş veriyoruz ama bulamıyoruz"

20 yıldır sahada çalıştıklarını ifade eden firma sahibi Kazım Üstün, "6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı ilk günden bu yana sahadayız ve çalışmalarımız devam ediyor.

38 Altın değerindeki meslekler yüksek maaşla eleman arıyor 300 bin lira gelirle iş imkanı fırsatı

Bu anlamda çok büyük yatırımlar da yaptık. Depremlerden sonra binaların yıkım aracı makas çıktı. Bugünkü değeri 20 milyon lira olan makasa operatör bulamıyoruz ve makinemiz yatıyor.

39 Altın değerindeki meslekler yüksek maaşla eleman arıyor 300 bin lira gelirle iş imkanı fırsatı

Makas operatörüne aylık 300 bin lira maaş veriyoruz ama operatör bulamıyoruz. Makasımız da görüldüğü üzere boşta bekliyor. Eleman yetişmiyor. Bizim de anlam veremediğimiz bir olay" dedi.