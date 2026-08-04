Alkollü sürücü dehşet saçtı: Kazayı görüp yardıma gelen genci darbetti

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Olay, Çorum merkez Akşemseddin Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.K. idaresindeki 19 HD 189 plakalı otomobil ile Y.T.Ü. yönetimindeki 06 COB 87 plakalı Honda marka otomobil cadde üzerindeki kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Kazanın ardından kaza mahalline yardım için giden A. S. D. (19), 19 HD 189 plakalı aracın sürücüsü Y.K. tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle darbedildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.