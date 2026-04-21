Alışveriş Merkezi (AVM)'lere giriş ücretli mi olacak? İletişim Başkanlığı'ndan son dakika açıklaması
'Alışveriş Merkezi (AVM)'lere giriş ücretli olacak' iddiası gündemi meşgul ederken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM)'nden son dakika açıklaması geldi. Daha çok sosyal medya platformlarında hızla yayılan, alışveriş merkezlerine (AVM) girişlerin artık ücretli olacağı ve kapılarda vatandaşlardan belirli bir giriş bedeli talep edileceğine dair iddialar tek tek cevaplandı. İşte herkesi şaşırtan iddiaların gerçek yüzü...
Alışveriş merkezlerinin sunduğu hizmetlerin maliyetlerindeki artış gerekçe gösterilerek ortaya atılan ve vatandaşların serbest dolaşım haklarını kısıtlayacağı yönündeki endişeleri körükleyen "AVM'lere giriş ücretli mi olacak?" tartışmaları üzerine İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Alışveriş Merkezleri ve Yöneticileri Başkanlığı'nın kararıyla AVM'lere girişlerin ücretli olacağı" yönündeki iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu bildirdi.
DMM'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, iddialara kaynak gösterilen "Alışveriş Merkezleri ve Yöneticileri Başkanlığı" adında resmi bir kurum veya üst kurulun bulunmadığı belirtildi.
Sosyal medyada yer alan "Alışveriş Merkezleri ve Yöneticileri Başkanlığı'nın kararıyla AVM'lere girişlerin ücretli olacağı" iddiasının tamamen gerçek dışı olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ticaret Bakanlığı kayıtlarında, AVM girişlerinin ücretli hale getirilmesine yönelik herhangi bir çalışma, bildirim veya düzenleme mevcut değildir. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği tarafından yapılan açıklamada da sektör paydaşlarının böyle bir kararı olmadığı ve söz konusu iddiaların asılsız olduğu belirtilmiştir. Vatandaşlarımızın, kamuoyunda infial yaratma amacı güden bu tür asılsız paylaşımlara itibar etmemeleri önemle rica olunur."