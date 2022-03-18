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FenerbahçeBerke Özer'den sonra Fenerbahçe'de 7 ayrılık daha! Sosa - Novak - Gustavo derken...
HaberlerFenerbahçe Haberleri Berke Özer'den sonra Fenerbahçe'de 7 ayrılık daha! Sosa - Novak - Gustavo derken...
• 18 Mart 2022 - 10:58 • Son Güncelleme:

Berke Özer'den sonra Fenerbahçe'de 7 ayrılık daha! Sosa - Novak - Gustavo derken...

Dün 6 genç futbolcusuna imza attıran ve Berke Özer ayrılığını açıklayan Ali Koç'un 7 oyuncusuna daha güle güle diyeceği ortaya çıktı. İşte Fenerbahçe cephesinde yaşanan sıcak transfer gelişmesi...

• 18 Mart 2022 - 10:58 • Son Güncelleme:
1Berke Özerden sonra Fenerbahçede 7 ayrılık daha Sosa - Novak - Gustavo derken...
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Gelecek sezon için kadro planlamasına başlayan Fenerbahçe'de bir yandan transfer çalışmaları sürerken bir yandan da ayrılacak olan isimler belirlenmeye başladı..

2Berke Özerden sonra Fenerbahçede 7 ayrılık daha Sosa - Novak - Gustavo derken...

Teknik direktör konusunda yabancı bir isimle çalışacaklarını açıklayan sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, Marcelo Bielsa ve Joachim Löw ile temaslarını sürdürüyor..

3Berke Özerden sonra Fenerbahçede 7 ayrılık daha Sosa - Novak - Gustavo derken...

Fenerbahçe'de gelecek sezon takımda yer almayacak isimler belli olmaya başladı..

4Berke Özerden sonra Fenerbahçede 7 ayrılık daha Sosa - Novak - Gustavo derken...

Sarı-lacivertli yönetim, birçok isimle yollarını ayırarak yeni bir yapılanmaya gidecek..

5Berke Özerden sonra Fenerbahçede 7 ayrılık daha Sosa - Novak - Gustavo derken...

Geleceğe yönelik bir planlama yapmak isteyen Fenerbahçe'de yolların ayrılması beklenen isimler:.

6Berke Özerden sonra Fenerbahçede 7 ayrılık daha Sosa - Novak - Gustavo derken...

29 yaşındaki savunmacının sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılması bekleniyor. Fransız medyasında yer alan haberlere göre Tisserand'ın yeni durağı Fransa olacak..

7Berke Özerden sonra Fenerbahçede 7 ayrılık daha Sosa - Novak - Gustavo derken...

Sarı-lacivertliler, Trabzonspor'dan renklerine bağladığı Novak'ın performansından memnun değil. Çek sol bekin ülkesine dönmesi bekleniyor..

8Berke Özerden sonra Fenerbahçede 7 ayrılık daha Sosa - Novak - Gustavo derken...

Altay Bayındır'ın olmadığı maçlarda forma giyen genç kaleci ile yeni sözleşme yapılmayacağını Fenerbahçe Başkanı Ali Koç resmen açıkladı..

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Fenerbahçe yönetimi, bu sezon yıllık 3 milyon 250 bin Euro kazanan tecrübeli orta sahanın performansından memnun değil. 34 yaşına giren Luiz Gustavo ile sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor..

10Berke Özerden sonra Fenerbahçede 7 ayrılık daha Sosa - Novak - Gustavo derken...

Sarı-lacivertli takımla sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 36 yaşındaki orta saha ile yeni bir anlaşma yapılmayacak. Son zamanlarda gece hayatıyla gündeme gelen Arjantinli futbolcu kesin olarak Fenerbahçe'den ayrılıyor..

11Berke Özerden sonra Fenerbahçede 7 ayrılık daha Sosa - Novak - Gustavo derken...

Fenerbahçe'nin Bursaspor'dan renklerine bağladığı Burak Kapacak, yeni sezonda başka bir takıma kiralanacak..

12Berke Özerden sonra Fenerbahçede 7 ayrılık daha Sosa - Novak - Gustavo derken...

Fenerbahçe'nin Belçika Ligi ekiplerinden Beerschot'a kiraladığı Lemos'un yeni sezonda takımda yer alması beklenmiyor..

13Berke Özerden sonra Fenerbahçede 7 ayrılık daha Sosa - Novak - Gustavo derken...

Sarı-lacivertli takımdan Midtjylland'a kiralanan Alman orta saha ile yeni sezonda devam edilmesi beklenmiyor..

14Berke Özerden sonra Fenerbahçede 7 ayrılık daha Sosa - Novak - Gustavo derken...

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