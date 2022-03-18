• 18 Mart 2022 - 10:58 • Son Güncelleme:
Berke Özer'den sonra Fenerbahçe'de 7 ayrılık daha! Sosa - Novak - Gustavo derken...
Dün 6 genç futbolcusuna imza attıran ve Berke Özer ayrılığını açıklayan Ali Koç'un 7 oyuncusuna daha güle güle diyeceği ortaya çıktı. İşte Fenerbahçe cephesinde yaşanan sıcak transfer gelişmesi...
• 18 Mart 2022 - 10:58 • Son Güncelleme:
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Gelecek sezon için kadro planlamasına başlayan Fenerbahçe'de bir yandan transfer çalışmaları sürerken bir yandan da ayrılacak olan isimler belirlenmeye başladı..
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Teknik direktör konusunda yabancı bir isimle çalışacaklarını açıklayan sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, Marcelo Bielsa ve Joachim Löw ile temaslarını sürdürüyor..
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29 yaşındaki savunmacının sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılması bekleniyor. Fransız medyasında yer alan haberlere göre Tisserand'ın yeni durağı Fransa olacak..
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Sarı-lacivertliler, Trabzonspor'dan renklerine bağladığı Novak'ın performansından memnun değil. Çek sol bekin ülkesine dönmesi bekleniyor..
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Fenerbahçe'nin Belçika Ligi ekiplerinden Beerschot'a kiraladığı Lemos'un yeni sezonda takımda yer alması beklenmiyor..
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