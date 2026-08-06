ALES/2 SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM sınav sonuç takvimi

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ALES/2 sonuçları açıklandı mı?

Hayır. 2026 ALES/2 sonuçları henüz açıklanmadı.



ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM takvimine göre sonuçların 21 Ağustos 2026 tarihinde açıklanması bekleniyor.



ALES sonuçları saat kaçta açıklanacak?

ÖSYM tarafından sonuçların açıklanacağı saate ilişkin resmi bir duyuru bulunmuyor. Sonuçlar gün içerisinde erişime açılabilir.



ALES sonuçları nasıl sorgulanır?

Adaylar T.C. Kimlik Numaraları ve ÖSYM aday şifreleri ile sonuçlarını görüntüleyebilir.



ALES puanı kaç yıl geçerlidir?

ALES puanları açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl boyunca geçerlidir.



ALES puanı yüksek lisans başvurularında kullanılabilir mi?

Evet. ALES puanı yüksek lisans ve doktora başvurularında yaygın şekilde kullanılmaktadır.



ALES sonuç belgesi posta ile gönderilir mi?

Hayır. Sonuçlar yalnızca elektronik ortamda açıklanır.



ALES'te hangi puan türleri hesaplanır?

Sayısal, sözel ve eşit ağırlık olmak üzere üç farklı puan türü hesaplanır.



ALES/2 sonuçlarını bekleyen adaylar için kritik tarih 21 Ağustos olarak öne çıkıyor. Sonuçların açıklanmasının ardından yüksek lisans, doktora ve akademik personel başvurularında yeni süreç resmen başlayacak.