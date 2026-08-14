ALES/2 SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? ALES/2 sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı! ÖSYM'den son dakika açıklaması
ALES/2 sonuçları açıklandı mı? 2026 ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sonuç sorgulama ekranı ne zaman erişime açılacak? Akademik kariyer hedefleyen binlerce adayın merakla beklediği ALES/2 sonuçları için geri sayım sürüyor. Yüksek lisans, doktora, araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi başvurularında kullanılacak ALES puanlarını bekleyen adaylar, ÖSYM'nin resmi sonuç takvimini yakından takip ediyor. İşte ALES/2 sonuç tarihi, sonuç sorgulama süreci ve merak edilen tüm detaylar...
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Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES/2) tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Her yıl binlerce adayın katıldığı ALES, akademik kariyer planlamasında kritik bir rol oynuyor. Bu nedenle "ALES/2 sonuçları açıklandı mı?", "ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?", "ÖSYM sonuç ekranı hangi tarihte açılacak?" ve "ALES puanı kaç yıl geçerli?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.
ALES/2 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
2026 ALES/2 sonuçları 14 Ağustos Cuma günü saat 10:00'da erişime açıldı. Sınava katılan adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin belirlediği takvim doğrultusunda sonuçları öğrenmeye başladı.
ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre 2026 ALES/2 sonuçlarının 21 Ağustos 2026 tarihinde açıklanması beklenirken sonuçlar bugün erişime açıldı.
Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar puanlarına ve sınav değerlendirme bilgilerine elektronik ortam üzerinden erişim sağlıyor.
ALES SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
ALES/2 sonuçlarının duyurulmasının ardından adaylar sonuçlarına ÖSYM'nin aday işlemleri sistemi üzerinden ulaşabilecek.
ALES/2 SONUÇLARINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN
Sonuç sorgulama işlemi için;
T.C. Kimlik Numarası
Aday Şifresi
bilgileri yeterli olacak.
ÖSYM tarafından adaylara ayrıca basılı sonuç belgesi gönderilmeyecek.
ALES SONUÇ BELGESİNDE NELER YER ALACAK?
ALES sonuç ekranında adaylar;
Sayısal puanlarını,
Sözel puanlarını,
Eşit ağırlık puanlarını,
Doğru ve yanlış cevap sayılarını,
Genel başarı durumlarını görüntüleyebilecek.
ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?
ALES puanları, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerliliğini koruyor.
Adaylar elde ettikleri puanları;
Yüksek lisans başvurularında,
Doktora programlarında,
Araştırma görevlisi alımlarında,
Öğretim görevlisi kadrolarında
Akademik personel başvurularındakullanabiliyor.
ÖSYM ALES/2 SONUÇ TAKVİMİ
Sınav: 2026 ALES/2
Sonuç Tarihi: 21 Ağustos 2026
Sonuç Durumu: Henüz açıklanmadı
Sonuç Erişimi: ÖSYM sistemi üzerinden
ALES/2 HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR
ALES/2 sonuçları açıklandı mı?
Hayır. 2026 ALES/2 sonuçları henüz açıklanmadı.
ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM takvimine göre sonuçların 21 Ağustos 2026 tarihinde açıklanması bekleniyor.
ALES sonuçları saat kaçta açıklanacak?
ÖSYM tarafından sonuçların açıklanacağı saate ilişkin resmi bir duyuru bulunmuyor. Sonuçlar gün içerisinde erişime açılabilir.
ALES sonuçları nasıl sorgulanır?
Adaylar T.C. Kimlik Numaraları ve ÖSYM aday şifreleri ile sonuçlarını görüntüleyebilir.
ALES puanı kaç yıl geçerlidir?
ALES puanları açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl boyunca geçerlidir.
ALES puanı yüksek lisans başvurularında kullanılabilir mi?
Evet. ALES puanı yüksek lisans ve doktora başvurularında yaygın şekilde kullanılmaktadır.
ALES sonuç belgesi posta ile gönderilir mi?
Hayır. Sonuçlar yalnızca elektronik ortamda açıklanır.
ALES'te hangi puan türleri hesaplanır?
Sayısal, sözel ve eşit ağırlık olmak üzere üç farklı puan türü hesaplanır.
ALES/2 sonuçlarını bekleyen adaylar için kritik tarih 21 Ağustos olarak öne çıkıyor. Sonuçların açıklanmasının ardından yüksek lisans, doktora ve akademik personel başvurularında yeni süreç resmen başlayacak.