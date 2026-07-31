ALES/2 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? 2026 ALES Sınav Giriş Belgesi Sorgulama Ekranı: ALES/2 hangi gün, saat kaçta başlıyor

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ALES/2 saat kaçta başlayacak? ALES sınav süresi kaç dakika? Sınav giriş belgesi nasıl alınır? ALES sınav yerleri açıklandı mı? Adaylar sınav binasına en geç kaçta gitmeli? Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (ALES) katılacak adaylar geri sayıma başladı. Yüksek lisans, doktora ve akademik personel başvurularında önemli bir kriter olan ALES/2 öncesinde adaylar, sınav giriş belgesi sorgulama ekranı, sınav saati, sınav süresi ve sınav kurallarını yoğun şekilde araştırıyor. İşte 2026 ALES/2 sınavına ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar.