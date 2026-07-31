ALES/2 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? 2026 ALES Sınav Giriş Belgesi Sorgulama Ekranı: ALES/2 hangi gün, saat kaçta başlıyor
ALES/2 ne zaman yapılacak? 2026 ALES sınavı saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? ALES sınav giriş belgesi sorgulama ekranı açıldı mı? Sınav yerleri nasıl öğrenilir? ALES'e giriş için hangi belgeler gerekli? Akademik kariyer hedefleyen binlerce adayın araştırdığı 2026 ALES/2 sınav tarihi, sınav saati, sınav süresi, son giriş saati ve sınav giriş belgesi detayları haberimizde.
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ALES/2 saat kaçta başlayacak? ALES sınav süresi kaç dakika? Sınav giriş belgesi nasıl alınır? ALES sınav yerleri açıklandı mı? Adaylar sınav binasına en geç kaçta gitmeli? Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (ALES) katılacak adaylar geri sayıma başladı. Yüksek lisans, doktora ve akademik personel başvurularında önemli bir kriter olan ALES/2 öncesinde adaylar, sınav giriş belgesi sorgulama ekranı, sınav saati, sınav süresi ve sınav kurallarını yoğun şekilde araştırıyor. İşte 2026 ALES/2 sınavına ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar.
ALES/2 NE ZAMAN YAPILACAK?
2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın ikinci oturumu olan ALES/2, 2 Ağustos 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.
Türkiye genelinde uygulanacak sınava binlerce aday katılım sağlayacak. Sınav sonuçları ise yüksek lisans, doktora ve akademik kadro başvurularında kullanılacak.
ALES/2 SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
2026 ALES/2 sınavı saat 10.15'te başlayacak.
ÖSYM kuralları gereği adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Bu nedenle adayların sınav merkezlerinde erken saatlerde hazır bulunmaları gerekiyor.
Uzmanlar, yoğunluk yaşanmaması için adayların en geç 09.30 civarında sınav binasında olmalarını öneriyor.
ALES SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA?
ALES/2 kapsamında adaylara toplam 150 dakika süre verilecek.
Sınavda adaylara;
50 Sayısal Test sorusu
50 Sözel Test sorusu olmak üzere toplam 100 soru yöneltilecek.
Adayların sayısal ve sözel akıl yürütme becerileri ölçülecek.
ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI
ALES/2 sınav giriş belgeleri erişime açıldı.
SINAV GİRİŞ BELGESİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Adaylar sınava girecekleri;
Okul adı
Bina bilgisi
Salon bilgisi
Sıra numarası
gibi detayları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntüleyebiliyor. Sınav giriş belgesi olmadan sınava giriş yapılamıyor.
ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
ALES sınav giriş belgesini almak isteyen adaylar aşağıdaki adımları takip edebilir:
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapın.
T.C. Kimlik Numaranız ve aday şifrenizle oturum açın.
"Başvurularım" veya "Aktif Sınavlarım" bölümünü görüntüleyin.
"2026-ALES/2 Sınava Giriş Belgesi" sekmesini açın.
Belgenizin çıktısını alın.
Sınav giriş belgeleri adaylara posta yoluyla gönderilmiyor.
ALES SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
ALES sınav yerleri yalnızca ÖSYM sistemi üzerinden sorgulanabiliyor.
Adaylar sisteme giriş yaptıktan sonra;
Sınav merkezi
Okul adı
Bina bilgisi
Salon numarası
Sıra numarası bilgilerine ulaşabiliyor.
Sınav günü mağduriyet yaşamamak için adayların sınav yerlerini önceden kontrol etmeleri tavsiye ediliyor.
ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 ALES/2 sonuçlarının ağustos ayı içerisinde açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığında adaylar puanlarını ÖSYM sonuç sistemi üzerinden öğrenebilecek.