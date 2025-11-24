Alarm zilleri çalıyor! Hatay'ın can damarı Karaçay Barajı'nda doluluk oranı %6'ya düştü!

2

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre, Antakya, Defne ve Samandağ ilçelerinin içme suyu kaynağı olan 54 milyon metreküp kapasiteye sahip Karaçay Barajı'nda doluluk oranı, yüzde 6,1 olarak ölçüldü.