GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAlarm zilleri çalıyor! Hatay'ın can damarı Karaçay Barajı'nda doluluk oranı %6'ya düştü!
HaberlerGündem Haberleri Alarm zilleri çalıyor! Hatay'ın can damarı Karaçay Barajı'nda doluluk oranı %6'ya düştü!

Alarm zilleri çalıyor! Hatay'ın can damarı Karaçay Barajı'nda doluluk oranı %6'ya düştü!

24.11.2025 - 16:20Güncellenme Tarihi:

Kaynak : AA

Hatay'da etkili olan kuraklık nedeniyle içme suyu şebekelerini besleyen ana kaynaklardan Karaçay Barajı'nda doluluk oranı kritik seviyelere indi. 54 milyon metreküp kapasiteye sahip olan barajdaki doluluk, Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (HATSU) verilerine göre yüzde 6,1 olarak ölçüldü.

1Alarm zilleri çalıyor! Hatay'ın can damarı Karaçay Barajı'nda doluluk oranı %6'ya düştü!

Hatay'da içme suyu şebekelerini besleyen Karaçay Barajı'nın doluluk oranı kuraklık nedeniyle yüzde 6,1'e geriledi.

2Alarm zilleri çalıyor! Hatay'ın can damarı Karaçay Barajı'nda doluluk oranı %6'ya düştü!

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre, Antakya, Defne ve Samandağ ilçelerinin içme suyu kaynağı olan 54 milyon metreküp kapasiteye sahip Karaçay Barajı'nda doluluk oranı, yüzde 6,1 olarak ölçüldü.

3Alarm zilleri çalıyor! Hatay'ın can damarı Karaçay Barajı'nda doluluk oranı %6'ya düştü!

Suyu büyük oranda çekilen barajdaki doluluk geçen yıl kasımda yüzde 58 olarak kaydedilmişti.

4Alarm zilleri çalıyor! Hatay'ın can damarı Karaçay Barajı'nda doluluk oranı %6'ya düştü!

Kentte içme suyunun yanı sıra tarımsal sulama için de kullanılan Yayladağı Barajı'nın doluluk oranı ise yüzde 12,4'e düştü.