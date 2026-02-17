Aksaraylı çiftçilere kritik uyarı! 'Ürün deseni değişmezse tarım bitecek'

4

Burada devletimiz bu sistemi değiştirerek yonca ve mısır yerine arpa ve buğday ektirerek ürün desenini değiştirmeli. Az su isteyen ürünler yapılmalı. Çiftçimiz 20 bine yakın kuyuyla tarımı sürdürüyor. Dolayısı ile son dönemlerde kuraklık olması nedeniyle de ürünlerde rekolte düşüyor, çok su çekiliyor ve kuyular da buna bağlı olarak derinleşiyor. Çiftçilerimiz bu 20 bin kuyuyla bugünün tarımını yapıp günü kurtarıyorlar ama ileriki aşamayı düşündüğümüzde tarımı öldürüyorlar. Çünkü artık 20-30 yıl sonra hiç su kalmayacak" dedi.