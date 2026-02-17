Aksaraylı çiftçilere kritik uyarı! 'Ürün deseni değişmezse tarım bitecek'
Aksaray’da yer altı su kaynakları alarm veriyor. Bölgede 5 bini ruhsatlı, 15 bini kaçak olmak üzere yaklaşık 20 bin kuyuyla tarım yapıldığını belirten uzmanlar, özellikle mısır ve yonca gibi su tüketimi yüksek ürünlerin ekilmeye devam etmesi halinde büyük bir su krizi yaşanacağını vurguladı.
Tarım ve hayvancılık sektöründe Türkiye'de isminden söz ettiren Aksaray'ı, son yıllarda ciddi anlamda artış gösteren ve bilinçsizce kullanılan su kuyuları tehdit ediyor. Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı şehir genelinde 15 bini kaçak olmak üzere toplam 20 bin su kuyusu bulunurken, özellikle vahşi sulamayla yapılan ürün beslemeleri, kuyu derinliğini her geçen yıl daha da aşağıya çekerek suların tükenmesine neden oluyor.
Aksaray'da çiftçilerin 20 bin kuyuyla üretimi devam ettirdiğini belirten Jeoloji Mühendisleri Odası Aksaray İl Temsilcisi Tayfun Aydın, üreticilerin az su isteyen üretim modeline geçmeleri gerektiğini söyledi.
2011 yılında Otomatik Sayaç Okuma Sistemleri'nin (OSOS) yürürlüğe girdiğini ancak uygulanmadığına değinen Aydın, "Bölgemizde 5 bini ruhsatlı 15 bini kaçak toplam 20 bin kuyu var. Bu kuyularla insanlarımız yonca ve mısır ekip geçimini sağlıyor. Ancak bunlar kesinlikle denetim altına alınmalı. 2011 yılında çıkan ve mevcut kuyulara sayaç takılması sistemi olan OSOS var. Fakat bu 2011 yılından beri uygulanmıyor. Bu 20 bin kuyuyla insanlarımız mısır ve yonca ekiyorlar.
Burada devletimiz bu sistemi değiştirerek yonca ve mısır yerine arpa ve buğday ektirerek ürün desenini değiştirmeli. Az su isteyen ürünler yapılmalı. Çiftçimiz 20 bine yakın kuyuyla tarımı sürdürüyor. Dolayısı ile son dönemlerde kuraklık olması nedeniyle de ürünlerde rekolte düşüyor, çok su çekiliyor ve kuyular da buna bağlı olarak derinleşiyor. Çiftçilerimiz bu 20 bin kuyuyla bugünün tarımını yapıp günü kurtarıyorlar ama ileriki aşamayı düşündüğümüzde tarımı öldürüyorlar. Çünkü artık 20-30 yıl sonra hiç su kalmayacak" dedi.