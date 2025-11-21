GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAksaray’da operasyonal ele geçirildi! Ticareti yasak, litresi 10 milyon dolar
HaberlerGündem Haberleri Aksaray’da operasyonal ele geçirildi! Ticareti yasak, litresi 10 milyon dolar

Aksaray’da operasyonal ele geçirildi! Ticareti yasak, litresi 10 milyon dolar

21.11.2025 - 21:36Güncellenme Tarihi:

Kaynak : AKSARAY (İHA)

Aksaray’da beslenmesi, ticareti yasak olan, keskin bir zehre sahip olup alerjik bünyeler ve çocuk ile yaşlılarda ölümcül etkisi olan Anadolu sarı akrebi satışı yapan şahıs, satış yaptığı esnada doğa koruma ekiplerinin yaptığı operasyonla suçüstü yakalandı. Zehrinin litresi 10 milyon dolar olan akreplere el konulurken şahsa 60 bin 187 lira para cezası kesildi.

1Aksaray’da operasyonal ele geçirildi! Ticareti yasak, litresi 10 milyon dolar

Olay, Yeni Sanayi Mahallesi'nde bulunan bir tesiste yaşandı. Edinilen bilgiye göre, doğa ve hayvanlarla ilgili çeşitli çalışmalar yapan Aksaray Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri bir şahsın bulundurması, beslenmesi, toplanması ve ticareti yasak olan Anadolu sarı akrebinin satışı yapılacağı bilgisine ulaştı.

2Aksaray’da operasyonal ele geçirildi! Ticareti yasak, litresi 10 milyon dolar

Bunun üzerine harekete geçen doğa koruma ekipleri kimliğini tespit ettikleri Musa B. (25) isimli şahsı takibe aldı.

3Aksaray’da operasyonal ele geçirildi! Ticareti yasak, litresi 10 milyon dolar

Yapılan takipte elindeki keskin bir zehre sahip olup alerjik bünyeler ve çocuk ile yaşlılarda ölümcül etkisi olan Anadolu sarı akrebini telefonla görüştüğü şahsa satmaya getiren Musa B., satış yaptığı esnada Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince suçüstü yakalandı.

4Aksaray’da operasyonal ele geçirildi! Ticareti yasak, litresi 10 milyon dolar

Doğa koruma ekipleri biri yavru diğeri genç olan 2 Anadolu sarı akrebine el koyarken, şahsa 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu çerçevesinde 60 bin 187 lira idari para cezası kesti.

5Aksaray’da operasyonal ele geçirildi! Ticareti yasak, litresi 10 milyon dolar

Doğa koruma ekiplerinin yaptığı açıklamada, akrebin keskin bir zehre sahip olduğu, zehrin kozmetik sanayisinde ve antibiyotiklerin ham maddesinde kullanıldığı ve zehrin litresinin yaklaşık olarak 10 milyon dolar olduğu belirtildi.

6Aksaray’da operasyonal ele geçirildi! Ticareti yasak, litresi 10 milyon dolar

Öte yandan bu akrebin zehri sağlıklı yetişkinlerde 36-48 saat kadar çok şiddetli kramplar, spazmlar, titreme, aşırı üşüme gibi semptomlar gösterdiği ve ardından kendiliğinden bünyeden atıldığı, ancak alerjik bünyelerde, çocuklar ve yaşlılarda ölümcül etki gösterebileceği belirtildi.

7Aksaray’da operasyonal ele geçirildi! Ticareti yasak, litresi 10 milyon dolar

Öte yandan yakalanan akrebin zehrinin ise litre fiyatının 10 milyon dolar olduğu ifade edildi.