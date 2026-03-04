Aksaray'da korkutan tablo değişti! Barajda doluluk artıyor: Tasarruf çağrısı geldi

1

Aksaray’da 25 milyon metreküpe kadar düşen Mamasın Barajı'nda son yağışlarla birlikte su seviyesi 42,6 milyon metreküpe ulaştı. Kentin içme ve tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan Mamasın Barajı’nın, iklim değişikliği nedeniyle 25 milyon metreküpe kadar gerileyen su seviyesi son yağışlarla birlikte 42,6 milyon metreküpe yükseldi.