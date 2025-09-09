Aksaray'da hareketli gece: Git işini başka yerde yap!

4

Alkol alıp trafiğe çıkarak hem kendi hem de trafikteki tüm insanların canını hiçe sayan sürücüyü savunan kadın, gazetecinin basın mensubu olduğunu, işini yaptığını söylemesine rağmen, "Sen işini yapıyorsan başka yerde yap. Resim almaya hakkın yok senin. Geri zekalı, şerefsize bak" diyerek bağırdı.